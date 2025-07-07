Армия России освободила Дачное — первый населённый пункт в Днепропетровской области

Военнослужащие группировки «Центр» ВС РФ освободили Дачное — первый населённый пункт в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны России, успех был достигнут благодаря дерзким и слаженным действиям подразделений.

Наши продвигаются! Впервые с начала СВО на карте Днепропетровской области появилась «серая» зона

Наши продвигаются! Впервые с начала СВО на карте Днепропетровской области появилась «серая» зона

Ранее стало известно об освобождении Поддубного. Бойцы группировки «Восток» продемонстрировали высокий уровень координации и профессионализма. Также стало известно, что украинские боевики, которые находились в селе Мирное в ДНР, попали в огневой мешок и подверглись массированному обстрелу после того, как бойцы ВС РФ взяли под контроль Поддубное.