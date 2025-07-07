Армия России освободила Дачное — первый населённый пункт в Днепропетровской области
ВС РФ освободили Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской области
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Военнослужащие группировки «Центр» ВС РФ освободили Дачное — первый населённый пункт в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны России, успех был достигнут благодаря дерзким и слаженным действиям подразделений.
Кроме того, бойцы «Севера» освободили Бессаловку Сумской области, углубившись в позиции врага.
Ранее стало известно об освобождении Поддубного. Бойцы группировки «Восток» продемонстрировали высокий уровень координации и профессионализма. Также стало известно, что украинские боевики, которые находились в селе Мирное в ДНР, попали в огневой мешок и подверглись массированному обстрелу после того, как бойцы ВС РФ взяли под контроль Поддубное.