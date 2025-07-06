Украинцы начали сливать российским военным координаты ТЦК для ударов

Жители Украины начали предоставлять российским войскам координаты ТЦК для последующих атак. Об этом в своём Telegram-канале сообщил российской военкор Алексей Воевода.

Согласно его информации, украинцы делились координатами военкоматов (ТЦК) в комментариях к постам отряда беспилотников «Сталинские соколы» в социальных сетях.