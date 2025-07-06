Украинцы начали сливать российским военным координаты ТЦК для ударов
Военкор Воевода: Украинцы делятся с ВС РФ координатами военкоматов
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Жители Украины начали предоставлять российским войскам координаты ТЦК для последующих атак. Об этом в своём Telegram-канале сообщил российской военкор Алексей Воевода.
Согласно его информации, украинцы делились координатами военкоматов (ТЦК) в комментариях к постам отряда беспилотников «Сталинские соколы» в социальных сетях.
«На тебе кременчугского. Ну что, заказ принял?», — написал один из пользователей, отправив координаты военкомата в Google-картах.
Ранее сегодня на Украине сообщили об ещё одном ударе по военкомату в Кременчуге. Согласно данным военкоров, причиной пожара стал удар, нанесённый российскими беспилотниками «Герань». Несколько дней назад военкомат в Полтаве подвергся массированному удару российских беспилотников. Было зафиксировано три прямых попадания.