Густой столб дыма: Ещё один военкомат уничтожен на территории Украины
На Украине сообщили об ударе по военкомату в Кременчуге
Мощный столб дыма взмыл в небо над Кременчугом в Полтавской области Украины после удара, который пришёлся по зданию местного военкомата. Об этом сообщили представители Сухопутных войск ВСУ.
Кадры с места взрыва. Видео © VK / Телеканал «ЗВЕЗДА»
Согласно данным военкоров, причиной пожара стал удар, нанесённый российскими беспилотниками «Герань» в воскресенье утром.
Несколько дней назад военкомат в Полтаве подвергся массированному удару российских беспилотников. Было зафиксировано три прямых попадания. Очевидцы сообщили о последующих взрывах и крупном пожаре на месте.
Ранее Life.ru писал, что утро 6 июля началось для Николаева и Сум с серии взрывов. Незадолго до этого в нескольких областях Украины, включая Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую и Днепропетровскую, прозвучали сирены воздушной тревоги.
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