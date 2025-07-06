Густой столб дыма: Ещё один военкомат уничтожен на территории Украины

Мощный столб дыма взмыл в небо над Кременчугом в Полтавской области Украины после удара, который пришёлся по зданию местного военкомата. Об этом сообщили представители Сухопутных войск ВСУ.

Кадры с места взрыва. Видео © VK / Телеканал «ЗВЕЗДА»

Согласно данным военкоров, причиной пожара стал удар, нанесённый российскими беспилотниками «Герань» в воскресенье утром.

Несколько дней назад военкомат в Полтаве подвергся массированному удару российских беспилотников. Было зафиксировано три прямых попадания. Очевидцы сообщили о последующих взрывах и крупном пожаре на месте.