Утром 6 июля в украинских городах Николаев и Сумы прогремели взрывы. Незадолго до этого в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич и издание «Общественное. Новости».

По данным официального ресурса по оповещению населения, тревога распространяется и на другие регионы — Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую области и Днепропетровскую области Украины.

Ранее сообщалось о массовом исчезновении бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ, расквартированной в Сумской области. Сотни военнослужащих числятся пропавшими без вести, а их родственники не могут добиться от командования ни разъяснений, ни помощи. Более того, в ответ на запросы семьи сталкиваются с откровенным хамством и безразличием со стороны военных.