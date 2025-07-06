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Регион
6 июля, 07:20

В Николаеве и Сумах прогремели удары после объявления тревоги на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Утром 6 июля в украинских городах Николаев и Сумы прогремели взрывы. Незадолго до этого в ряде регионов страны была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич и издание «Общественное. Новости».

По данным официального ресурса по оповещению населения, тревога распространяется и на другие регионы — Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую области и Днепропетровскую области Украины.

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Ранее сообщалось о массовом исчезновении бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ, расквартированной в Сумской области. Сотни военнослужащих числятся пропавшими без вести, а их родственники не могут добиться от командования ни разъяснений, ни помощи. Более того, в ответ на запросы семьи сталкиваются с откровенным хамством и безразличием со стороны военных.

Милена Скрипальщикова
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