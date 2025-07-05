Сотни бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ пропали без вести, обеспокоенные родственники бьют тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российских силовых ведомств.

Отмечается, что в 158-й механизированной бригаде Вооружённых сил Украины, дислоцированной в Сумской области, зафиксированы массовые случаи исчезновения военнослужащих. Родственники пропавших солдат столкнулись с полным отсутствием информации об их судьбе со стороны командования.

Источник подчеркнул, что командование бригады не только не предоставляет сведений о местонахождении бойцов, но и демонстрирует откровенно хамское отношение к близким.

Родные пропавших солдат организуют стихийные группы взаимопомощи, пытаясь через социальные сети и волонтёрские организации установить судьбу своих близких. Тем временем в украинском оборонном ведомстве продолжают хранить молчание по этому поводу.