Раскрыто число пропавших под Сумами бойцов ВСУ из 158-й бригады
ТАСС: Несколько сотен солдат из 158-й бригады ВСУ пропали под Сумами
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
Сотни бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ пропали без вести, обеспокоенные родственники бьют тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российских силовых ведомств.
Отмечается, что в 158-й механизированной бригаде Вооружённых сил Украины, дислоцированной в Сумской области, зафиксированы массовые случаи исчезновения военнослужащих. Родственники пропавших солдат столкнулись с полным отсутствием информации об их судьбе со стороны командования.
Источник подчеркнул, что командование бригады не только не предоставляет сведений о местонахождении бойцов, но и демонстрирует откровенно хамское отношение к близким.
Родные пропавших солдат организуют стихийные группы взаимопомощи, пытаясь через социальные сети и волонтёрские организации установить судьбу своих близких. Тем временем в украинском оборонном ведомстве продолжают хранить молчание по этому поводу.
Ранее сообщалось, что на Сумском направлении таинственно исчезла штурмовая рота ВСУ. По имеющейся информации, вторая штурмовая рота 425-го отдельного полка практически в полном составе пропала без вести при невыясненных обстоятельствах. Родственники не могут выйти на связь с бойцами.