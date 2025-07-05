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Регион
5 июля, 14:28

Раскрыто число пропавших под Сумами бойцов ВСУ из 158-й бригады

ТАСС: Несколько сотен солдат из 158-й бригады ВСУ пропали под Сумами

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Сотни бойцов 158-й механизированной бригады ВСУ пропали без вести, обеспокоенные родственники бьют тревогу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные российских силовых ведомств.

Отмечается, что в 158-й механизированной бригаде Вооружённых сил Украины, дислоцированной в Сумской области, зафиксированы массовые случаи исчезновения военнослужащих. Родственники пропавших солдат столкнулись с полным отсутствием информации об их судьбе со стороны командования.

Источник подчеркнул, что командование бригады не только не предоставляет сведений о местонахождении бойцов, но и демонстрирует откровенно хамское отношение к близким.

Родные пропавших солдат организуют стихийные группы взаимопомощи, пытаясь через социальные сети и волонтёрские организации установить судьбу своих близких. Тем временем в украинском оборонном ведомстве продолжают хранить молчание по этому поводу.

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Ранее сообщалось, что на Сумском направлении таинственно исчезла штурмовая рота ВСУ. По имеющейся информации, вторая штурмовая рота 425-го отдельного полка практически в полном составе пропала без вести при невыясненных обстоятельствах. Родственники не могут выйти на связь с бойцами.

Алиса Хуссаин
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