Большинство бывших заключённых, мобилизованных в батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, числятся пропавшими без вести в районе Волчанска Харьковской области. Об этом представители российских силовых структур рассказали ТАСС.

По информации источника агентства, украинские соцсети заполнились многочисленными объявлениями о поиске военнослужащих 57-й ОМБр, пропавших в 20-х числах июня 2025 года под Волчанском. Анализ этих объявлений показал, что большинство пропавших – это бывшие заключённые украинских тюрем, мобилизованные в батальон «Шквал».

Российские силовики считают, что причиной массового исчезновения мобилизованных стали многочисленные и безуспешные попытки ВСУ контратаковать позиции Армии России под Харьковом.