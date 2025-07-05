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5 июля, 03:50

Мобилизованные заключённые из батальона «Шквал» ВСУ пропали под Волчанском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Большинство бывших заключённых, мобилизованных в батальон «Шквал» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, числятся пропавшими без вести в районе Волчанска Харьковской области. Об этом представители российских силовых структур рассказали ТАСС.

По информации источника агентства, украинские соцсети заполнились многочисленными объявлениями о поиске военнослужащих 57-й ОМБр, пропавших в 20-х числах июня 2025 года под Волчанском. Анализ этих объявлений показал, что большинство пропавших – это бывшие заключённые украинских тюрем, мобилизованные в батальон «Шквал».

Российские силовики считают, что причиной массового исчезновения мобилизованных стали многочисленные и безуспешные попытки ВСУ контратаковать позиции Армии России под Харьковом.

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Стала известна судьба без вести пропавших в Крынках военных ВСУ

Ранее Life.ru писал, что целая рота ВСУ загадочно исчезла в Сумской области. По словам родственников украинских боевиков, связь с ними прервалась в один день.

Юния Ларсон
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