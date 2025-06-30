Рогов рассказал о судьбе без вести пропавших в Крынках военных ВСУ

Большинство украинских военных, числящихся пропавшими без вести в районе Крынок Херсонской области, скорее всего, погибли. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он отметил, что село Крынки стало местом гибели тысяч солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), при этом пропавшими без вести считаются не менее двух тысяч человек.

«Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», — цитирует его РИА «Новости».

По словам Рогова, киевский режим отправлял своих солдат на верную смерть, что свойственно «потерявшемуся в реалиях тирану, который знает, что ему ничего не будет за военные и античеловеческие преступления».

Крынки — село на левом берегу Днепра. С 2023 года ВСУ пытались закрепиться в этом районе, но были выбиты, территория зачищена.