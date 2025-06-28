Семьи пропавших в Крынках бойцов ВСУ вышли на акцию протеста с надувными лодками

Родственники пропавших украинских военных вышли на митинг в Киеве с требованием найти солдат. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Как отмечает источник, участники акции на Площади Независимости установили символические инсталляции в виде надувных лодок — такие использовались при попытках переправы через Днепр в районе села Крынки. Родственники заявляют, что уже год не получают информации о судьбе бойцов, и требуют от властей активизировать поиски.

«Чтобы переплыть реку, нужно было пользоваться надувной лодкой, у наших ребят были с собой только автомат и граната, ведь в лодку ты не поместишь дополнительного вооружения. И обычно наши ребята просто не доплывали», — приводит издание слова жены одного из пропавших военнослужащих.