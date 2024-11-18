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18 ноября, 16:21

В ВСУ раскрыли самоубийственную задачу-максимум, поставленную перед морпехами в Крынках

«Украинская правда»: У десанта ВСУ в Крынках стояла задача выйти к Крыму

У обернувшихся чудовищными потерями попыток ВСУ высадить десант в Крынках на левом берегу Днепра была задача-максимум: выйти к перекопскому перешейку и прорваться в Крым. Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на слова собеседников из командного состава 36-й бригады ВСУ и оборонного комитета Рады.

Чтобы выполнить эту цель, украинским морским пехотинцам потребовалось бы пройти дистанцию в 80 километров. Расстояние броска — это даже не основная проблема: предполагаемый маршрут проходил по территории, которую к моменту начала десантных операций ВСУ уже как полтора года контролировали наши войска.

«Конечная задача была — космос: выход на Крым. Нам говорили, что нужно проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населённым пунктам — от Корсунки и до Алёшек. А второго эшелона нет. То есть, что они все в одну полосу растянуты», — рассказал изданию украинский офицер.

Вторая задача, по словам военнослужащего ВСУ была поскромнее. Подразумевалось, что морпехи растянут херсонский фронт и оттянет туда российские подразделения с Запорожского направления и Донбасса.

В ВСУ признали бессмысленность попыток удержаться в Крынках под Херсоном
В ВСУ признали бессмысленность попыток удержаться в Крынках под Херсоном

Напомним, что в конце августа глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках. По информации подполья, к середине минувшего лета украинские войска потеряли в боях за это село свыше пяти тысяч бойцов.

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Юрий Лысенко
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