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18 июня, 16:30

Пропавший на СВО военный из Забайкалья нашёлся спустя месяц без обеих ног

ЗРТК: Боец СВО из Забайкалья пропал на месяц и был найден без ног

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Забайкалье жена бойца специальной военной операции (СВО) Виктора Бондаренко рассказала местному телеканалу ЗРТК о семейной трагедии. Её муж, который месяц числился пропавшим, был найден без обеих ног.

Телеканал не назвал возраст военнослужащего, однако отметил, что он состоит в браке 33 года. По словам его супруги, Бондаренко не сразу смог поступить на службу из-за возраста, но в июле 2024 года ему всё же удалось подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО.

Супруга бойца призналась, что забила тревогу, когда перестала получать звонки от мужа. По словам женщины, Бондаренко звонил каждый день и говорил, что с ним всё в порядке. Но в какой-то момент связь с ним оборвалась.

«Он месяц не выходил на связь, ну уже паника началась. Потом давай звонить во все инстанции. Потом мне сказали, что ждать надо месяц. Месяц этот я прождала, звонка не пришло. И потом, буквально через четыре дня, в 12 часов ночи, он позвонил и сообщил, что подорвался на мине и потерял обе ноги», — рассказала жена военнослужащего Анна.

Одна нога была потеряна сразу, а вторую пронзили многочисленные осколки. В течение последних восьми месяцев мужчина проходил курс реабилитации.

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Ранее сообщалось, что герой СВО Евгений Иванов, лишившийся ног в результате атаки украинского беспилотника, вошёл в историю, установив мировой рекорд. Без использования какой-либо техники, полагаясь только на лестницу и собственную физическую силу, он сдвинул и протащил вагон весом почти 24 тонны.

Ольга Сливченко
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