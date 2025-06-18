Пропавший на СВО военный из Забайкалья нашёлся спустя месяц без обеих ног

В Забайкалье жена бойца специальной военной операции (СВО) Виктора Бондаренко рассказала местному телеканалу ЗРТК о семейной трагедии. Её муж, который месяц числился пропавшим, был найден без обеих ног.

Телеканал не назвал возраст военнослужащего, однако отметил, что он состоит в браке 33 года. По словам его супруги, Бондаренко не сразу смог поступить на службу из-за возраста, но в июле 2024 года ему всё же удалось подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО.

Супруга бойца призналась, что забила тревогу, когда перестала получать звонки от мужа. По словам женщины, Бондаренко звонил каждый день и говорил, что с ним всё в порядке. Но в какой-то момент связь с ним оборвалась.

«Он месяц не выходил на связь, ну уже паника началась. Потом давай звонить во все инстанции. Потом мне сказали, что ждать надо месяц. Месяц этот я прождала, звонка не пришло. И потом, буквально через четыре дня, в 12 часов ночи, он позвонил и сообщил, что подорвался на мине и потерял обе ноги», — рассказала жена военнослужащего Анна.

Одна нога была потеряна сразу, а вторую пронзили многочисленные осколки. В течение последних восьми месяцев мужчина проходил курс реабилитации.