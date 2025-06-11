Потерявший ноги ветеран СВО установил рекорд, сдвинув вагон весом 24 тонны

В Саратове ветеран СВО Евгений Иванов, потерявший ноги в результате атаки украинского беспилотника, установил мировой рекорд. Он сдвинул вагон весом почти 24 тонны и протащил его на расстояние 4 метра 55 сантиметров всего за 42,72 секунды, используя лишь лестницу и свою физическую силу. Об этом сообщает Ura.ru.

Ветеран СВО сдвинул вагон и стал мировым рекордсменом. Видео © Telegram/ URA.RU

Этот рекорд стал возможен благодаря многолетним тренировкам и упорству спортсмена, который не оставил занятия даже после серьёзных операций. Иванов — титулованный атлет, который в 2022 году был признан сильнейшим человеком Новомосковска в Тульской области. Его путь к рекорду начался, когда он добровольно отправился на СВО, где проявил не только физическую силу, но и невероятную стойкость. Несмотря на потерю ног, Евгений продолжал тренироваться и стремиться к новым достижениям.