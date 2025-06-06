Генпрокурор Краснов поручил возобновить выплаты семьям участников СВО в Забайкалье

Генеральный прокурор России Игорь Краснов распорядился, чтобы прокуратура Забайкальского края незамедлительно занялась вопросом восстановления единовременной выплаты семьям погибших участников СВО после обращения вдовы российского военнослужащего. Женщина не успела получить региональную льготу до её отмены в 2025 году.

«Помощь семьям участников специальной военной операции — первоначальная задача государства. В этом смысле мне понять отмену ранее действовавшей помощи очень сложно. Считаю это проявлением формализма и бездушием», — сказал Краснов в ходе личного приёма граждан в Чите.

Генеральный прокурор Краснов обратил внимание на то, что в Забайкальском крае есть и другие семьи военнослужащих ВС РФ, которые испытывают трудности с получением положенных выплат. В связи с этим он дал указание прокурору Забайкальского края в срочном порядке разобраться в причинах сложившейся ситуации и совместно с губернатором региона найти решение для возобновления выплат.