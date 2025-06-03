Потерял руку, но не дух: Разведчик стал преподавателем в колледже после ранения на СВО

Николай Бугаков, уроженец Самарской области, много лет назад перебрался в Ковров, что во Владимирской области, где после инженерной карьеры стал капитаном полиции. Однако 2022 год изменил его жизнь: видя тяжёлые сводки с передовой, где сражается его брат, Николай решил не оставаться в стороне и в августе того же года подписал контракт с Минобороны.

Бугаков преподаёт в колледже. Видео © Пресс-служба «Народного фронта»

На Артёмовско-Бахмутском направлении Бугаков служил пешим разведчиком. Во время одного из заданий его группа попала под массированный обстрел. Мина, взорвавшаяся под ногами, лишила Николая левой руки. Выжить ему помогли боевые товарищи, оказавшие первую помощь и эвакуировавшие раненого.

Путь восстановления был непростым. Супруга Дарья и двое детей – Матвей и Ева – стали для Николая главной опорой. Дарья вспоминает, как сложно было мужу адаптироваться к мирной жизни, но благодаря поддержке и упорству Николай справился.

Николай с семьёй. Фото © Пресс-служба «Народного фронта»

Сегодня ветеран СВО обрёл новую профессию: он преподаёт в Ковровском транспортном колледже. Руководя лабораторией по работе с БПЛА, Николай обучает студентов использованию беспилотников в мирных целях – от сельского хозяйства до складской логистики. Он делится с молодёжью не только техническими знаниями инженера, но и своим богатым жизненным опытом.

Работа в колледже. Фото © Пресс-служба «Народного фронта»

Спорт стал ключом к адаптации и возвращению к полноценной жизни. Николай активно занимается пулевой стрельбой и пауэрлифтингом. Он участвует в соревнованиях вне зачёта, чтобы личным примером вдохновлять других, демонстрируя, что даже с серьёзной травмой можно покорять новые вершины.

Николай в спортзале. Фото © Пресс-служба «Народного фронта»

Несмотря на мирную жизнь, Николай не забывает о тех, кто продолжает сражаться. Он призывает россиян присоединяться к сборам благотворительного фонда «Всё для Победы!», подчёркивая, что на фронте каждая единица помощи неоценима – будь то дрон, тепловизор или аптечка.