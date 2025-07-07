Российские войска нанесли сокрушительный удар по территориальному центру комплектования (ТЦК) в Харькове. По данным SHOT, в результате было ликвидировано 35 военных, в том числе представители руководства.

Помимо Харькова, ночью взрывы прогремели и в Киеве — в районе Деснянского ТЦК. Этот центр печально известен среди местных за жёсткие методы вербовки: насильственный отлов призывников и конфискацию их телефонов. Киевские власти подтвердили повреждение административного здания. Также звуки взрывов было слышно в Сумах, Одессе, Полтаве и Кременчуге. Военные корреспонденты утверждают, что ВС РФ сейчас бьют по украинским ТЦК, чтобы сорвать мобилизацию.