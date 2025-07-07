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7 июля, 12:15

«Герани» нанесли сокрушительный удар по зданию ТЦК в Харькове, ликвидировано 35 военных

SHOT: 35 военных ликвидированы после удара ВС РФ по ТЦК в Харькове

Обложка © Telegram / Dambiev

Обложка © Telegram / Dambiev

Российские войска нанесли сокрушительный удар по территориальному центру комплектования (ТЦК) в Харькове. По данным SHOT, в результате было ликвидировано 35 военных, в том числе представители руководства.

Кадры прилёта. Видео © Telegram / Dambiev

Отмечается, что удар по штабу управления ТЦК был нанесён беспилотниками типа «Герань».

Помимо Харькова, ночью взрывы прогремели и в Киеве — в районе Деснянского ТЦК. Этот центр печально известен среди местных за жёсткие методы вербовки: насильственный отлов призывников и конфискацию их телефонов. Киевские власти подтвердили повреждение административного здания. Также звуки взрывов было слышно в Сумах, Одессе, Полтаве и Кременчуге. Военные корреспонденты утверждают, что ВС РФ сейчас бьют по украинским ТЦК, чтобы сорвать мобилизацию.

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Напомним, ранее Life.ru сообщил, что российская сторона нанесла удары по украинским ТЦК, объектам по производству и хранению ударных беспилотников, а также скоплению войск и наёмников в 138 точках.

Ольга Сливченко
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