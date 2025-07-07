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7 июля, 12:05

Львовские ТЦК усилили меры безопасности на фоне ударов ВС РФ по украинским военкоматам

«Суспильне»: ТЦК во Львове усилили меры безопасности после ударов ВС РФ

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

После серии ударов ВС РФ по военкоматам на территории Украины львовские ТЦК значительно повысили уровень контроля безопасности. Об этом сообщает ряд СМИ Незалежной, в том числе издание «Суспильне».

Закрывать центры по основным адресам и переводить сотрудников в филиалы пока не планируется, однако контроль на входе будет существенно ужесточён.

Украинцы начали сливать российским военным координаты ТЦК для ударов
Украинцы начали сливать российским военным координаты ТЦК для ударов

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удары по ряду объектов на территории Украины, целями ударов стали 138 объектов. Среди поражённых целей оказались украинские ТЦК, объекты производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также места сосредоточения живой силы и наёмных формирований.

ТЦК в Виннице на фоне ударов ВС РФ даже приостановил работу. Для граждан организована альтернативная система обслуживания по другим адресам. Уточняется, что львовские ТЦК пока не планируют вводить такие меры.

Ольга Сливченко
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