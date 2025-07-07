Львовские ТЦК усилили меры безопасности на фоне ударов ВС РФ по украинским военкоматам

После серии ударов ВС РФ по военкоматам на территории Украины львовские ТЦК значительно повысили уровень контроля безопасности. Об этом сообщает ряд СМИ Незалежной, в том числе издание «Суспильне».

Закрывать центры по основным адресам и переводить сотрудников в филиалы пока не планируется, однако контроль на входе будет существенно ужесточён.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удары по ряду объектов на территории Украины, целями ударов стали 138 объектов. Среди поражённых целей оказались украинские ТЦК, объекты производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также места сосредоточения живой силы и наёмных формирований.