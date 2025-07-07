Зверски избитый сотрудниками ТЦК украинец умер в больнице

Во Львовской больнице от открытой черепно-мозговой травмы, полученной в середине июня при принудительной мобилизации, скончался 31-летний волонтёр из Луцка Максим Музычка. В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело — его ход и результаты следствия пока не обнародованы. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua».

По словам родственников погибшего, сотрудники военкомата применяли во время задержания силу. Украинца задержали на улицах Луцка, распылили раздражающий газ и принудительно доставили в областной ТЦК. После этого солдата отправили на полигон во Львовской области. Однако уже вскоре близкие обнаружили его в одной из львовских клиник с тяжёлыми травмами головы. В МВД Украины утверждают иную версию: по их данным, потерпевший выпрыгнул из служебного автомобиля по дороге на учения, чем и травмировал голову.