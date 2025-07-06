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Регион
6 июля, 20:21

Получившие инвалидность солдаты ВСУ жалуются в соцсетях на жизнь

ТАСС: Инвалиды из 129-й бригады ВСУ массово жалуются на бедственное положение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ), получившие инвалидность и уволенные из рядов 129-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщают о тяжёлом положении после демобилизации. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в интернете фиксируется волна критических комментариев от военнослужащих и их семей.

Согласно собеседнику агентства, бойцы оставляют многочисленные сообщения под публикациями официальных аккаунтов бригады. В постах говорится о нехватке средств к существованию, отсутствии должной поддержки и помощи после госпиталей.

Также в социальных сетях появляется всё больше обращений от близких пропавших без вести военнослужащих. Родственники требуют от командования разъяснений о судьбе тех, кто не вернулся из боёв в районе села Садки Сумской области.

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Ранее в Верховной раде заявили, что не станут рассматривать законопроект, касающийся мобилизации женщин. Согласно парламентарию Алексею Гончаренко*, Рада «никогда этого не позволит».

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Тимур Хингеев
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