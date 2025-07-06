Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ), получившие инвалидность и уволенные из рядов 129-й отдельной бригады территориальной обороны, сообщают о тяжёлом положении после демобилизации. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, в интернете фиксируется волна критических комментариев от военнослужащих и их семей.

Согласно собеседнику агентства, бойцы оставляют многочисленные сообщения под публикациями официальных аккаунтов бригады. В постах говорится о нехватке средств к существованию, отсутствии должной поддержки и помощи после госпиталей.

Также в социальных сетях появляется всё больше обращений от близких пропавших без вести военнослужащих. Родственники требуют от командования разъяснений о судьбе тех, кто не вернулся из боёв в районе села Садки Сумской области.

Ранее в Верховной раде заявили, что не станут рассматривать законопроект, касающийся мобилизации женщин. Согласно парламентарию Алексею Гончаренко*, Рада «никогда этого не позволит».