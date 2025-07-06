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6 июля, 13:43

«Не позволим»: В Раде опровергли возможность мобилизации женщин в ВСУ

Нардеп Гончаренко*: Рада не будет принимать закон о мобилизации женщин в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Верховная рада не станет рассматривать законопроект, касающийся мобилизации женщин в Вооружённые силы Украины. Об этом заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в социальных сетях.

«Женщин не будут мобилизовать. Рада никогда этого не позволит», — написал нардеп.

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Тем временем на Украине задумались о мобилизации добровольцев ПВО. Подобные действия со стороны Киева говорят о бедственном положении ВСУ. Поэтому и было решено найти новых жертв.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Мария Любицкая
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