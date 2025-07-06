Верховная рада не станет рассматривать законопроект, касающийся мобилизации женщин в Вооружённые силы Украины. Об этом заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* в социальных сетях.

«Женщин не будут мобилизовать. Рада никогда этого не позволит», — написал нардеп.

Тем временем на Украине задумались о мобилизации добровольцев ПВО. Подобные действия со стороны Киева говорят о бедственном положении ВСУ. Поэтому и было решено найти новых жертв.