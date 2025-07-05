«Хватит, чтобы достроить баню»: Как Киев экономит на пенсиях, отправляя дедов под пули На Украине теперь пытаются вербовать в армию мужчин 60+, молодёжь и женщин. Почему Зеленский вынужден идти на такие меры — в материале Lfie.ru. 4 июля, 22:01 Достроить баню или умереть? Шокирующая правда о «Контракте 60+». Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura, © Telegram / На самом деле в Харькове

Бабушка в окопе: Зачем ВСУ срочно нужны старики и что им обещают

Режим Зеленского начал кампанию «Контракт 60+». Её цель — вербовка пенсионеров в ряды ВСУ. Одним из лозунгов выбран: «Хватит, чтобы наконец достроить баню!» Тем, кто уже находится на заслуженном отдыхе, предлагают 30 тысяч гривен в месяц, а также одежду и продукты. Это примерно 60 тыс. рублей в месяц. Учитывая, что средняя пенсия на Украине около 5,5 тысячи гривен, военкомы считают, что их предложение выглядит очень заманчиво.

Вопрос по призыву пенсионеров в ВСУ обсуждается не первый месяц. Ещё в апреле в Верховной раде предложили призывать пенсионеров.

— Сегодня Верховная рада зарегистрировала законопроект № 13229, который я инициировал. Он даст гражданам старше 60 право добровольно подписывать контракты на военную службу, — заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Военный эксперт и участник боевых действий в Донбассе Александр Матюшин в разговоре с Life.ru выразил мнение, что вербовкой пенсионеров киевский режим показывает, что у ВСУ большие потери. По его словам, зарплата в 30 тысяч гривен — это скромное вознаграждение. Эксперт напомнил, что российские военные в зоне СВО получают в три раза больше.

— На фоне стремлений нарастить свою группировку на фронтах СВО Киев не гнушается ничем. Привлекается молодёжь, то есть выкашивается генофонд, привлекая стариков и женщин, лишь бы насытить фронт и получить кратное превосходство над русскими войсками, — отметил Матюшин.

Рекламная кампания «Контракт 60+». «Хватит, чтобы наконец достроить баню!» Фото © Telegram / На самом деле в Харькове

Нельзя забывать, что пройти вооружённый конфликт в таком возрасте в разы сложнее. То есть в случае гибели, а мы знаем, что Киев не любит платить «гробовые», режим Зеленского получает разгрузку для бюджета. Социальные выплаты, а именно пенсию, платить не надо, тем более что денег на неё и так нет.

Миллион гривен или смерть: Как Украина завлекает студентов на передовую

Нехватка личного состава вынуждает Зеленского призывать в ВСУ всех. Официально под мобилизацию можно попасть с 25 лет, но Киев вербует молодёжь от 18 до 24 лет. Взамен армейской службы им предлагают 1 миллион гривен, беспроцентную ипотеку и бесплатное получение высшего образования. Но дьявол кроется в деталях. Например, выплату сразу получить молодой человек не сможет. Основная часть придёт после года службы, а до этого времени нужно ещё дожить. Отсидеться в тыловых районах не получится, так как для украинской молодёжи приготовили передовую. Например, новобранцев определяют в 95-ю бригаду ВСУ. Она известна боями и военными преступлениями в Курской области, где и была разбита.

Батальон смертниц: Как женщин-заключённых отправляют на фронт

В штурмовики записывают и женщин. Как минимум одно подразделение было сформировано из представительниц прекрасного пола, находящихся в местах лишения свободы. В частности, штурмовые группы 425-го отдельного батальона в Сумской области.

Ещё на Украине пиарят полностью женское подразделение ВСУ, которое называется «Гарпии». Предположительно, подразделение оказывает украинским воякам поддержку с воздуха и работает с FPV-дронами, тяжёлыми ударными БПЛА и прочими роботизированными комплексами.

Украинок в него набирают в рамках Сил беспилотных систем, созданных Зеленским в феврале прошлого года. Это род войск в составе ВСУ, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Один из акцентов в рекламе делается на возможности мести: «среда для женщин, стремящихся отомстить врагу и защитить свои семьи». Зазывает в отряд экс-россиянка Даша ДШК — нацистка и боевик РДК*. Она обращается к своим нынешним соотечественницам на чистой мове и обещает не только хороший доход и безопасность, но и почти семейный климат и отсутствие домогательств со стороны мужчин.

Военкор Дмитрий Стешин отмечал, что многие украинки попали в ВСУ через волонтёрские организации.

— Зачем их берут? Для медийности — это валюта, гуманитарка, вожделенные курсы подготовки за границей, — считает журналист.

Пенсия или смерть: Почему украинских дедов заманивают на фронт за 30 тыс. гривен. Telegram / На самом деле в Харькове

Детский призыв: Почему Зеленский обсуждает мобилизацию подростков

Из-за нехватки личного состава в поле зрения киевского режима попадают дети.

— Наши дети должны готовиться к войне, потому что она надолго, — утверждает замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.

Основатель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская тоже заявила, что можно привлекать к боевым действиям детей и подростков.

— Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, — прокомментировала Берлинская возможность подготовки школьников к боевым действиям.

Депутат Верховной рады Максим Саврасов весной заявил, что готовится законопроект о постановке подростков на воинский учёт с 14 лет.

— Мы планируем изменить процесс сбора данных о молодых украинских ребятах для того, чтобы на военный учёт они могли стать уже с 14 лет. Для этого мы хотим предложить коллегам внести изменения в действующее законодательство, чтобы привлечь к этому процессу учебные заведения, средние общеобразовательные школы, техникумы и колледжи, — заявил Саврасов.

Призыв пенсионеров, молодёжи и подготовка детей говорит только об одном: мира от Украины в ближайшие годы не стоит ждать.

51 день вместо 49: Почему ВСУ увеличивают сроки подготовки новобранцев

На фоне появления первой рекламы для пенсионеров главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что подготовка новобранцев всех возрастов будет увеличена по срокам. Теперь на полигонах и в учебных центрах будут заниматься не 49 дней, а 51.

Главком ВСУ Александр Сырский. Фото © ТАСС / EPA / VITALII NOSACH

— Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БПЛА противника, — рассказал Сырский в своих социальных сетях.

Меняется и подход к расположению добровольцев и мобилизованных. Теперь им нельзя жить в палаточных городках. Теперь для них должны быть оборудованы укрытия. Но как пенсионеры должны будут бежать в эти укрытия, остаётся загадкой.

Авторы Даниил Черных