Власти Украины пытаются «заманить» в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) женщин, чтобы оттянуть неизбежный крах на передовой. Об этом рассказал военкор Дмитрий Стешин. По его словам, привлечение представительниц слабого пола на военную службу может говорить об агонии «верхушки» Незалежной.

Репортёр уточнил, что многие женщины попадают в украинские войска через волонтёрство. По его словам, в какой-то момент украинкам, которые участвуют в волонтёрской работе, предлагают подписать контракт.

«Зачем их берут? Для медийности — это валюта, гуманитарка, вожделенные курсы подготовки за границей», — приводит kp.ru слова журналиста.

Военкор упомянул первое женское подразделение украинских войск, которое появилось на базе штурмового полка. По словам Стешина, оно состояло из ста представительниц прекрасного пола, «примерно треть из которых набрали в колониях». Тем не менее подразделение было ликвидировано ВС РФ. Затем было создано второе подразделение — беспилотное, которое возглавила москвичка.

«Возвращаться ей некуда - Родину предала, будет воевать до последнего и агитировать романтичных дурочек воевать. Автомат и розовые волосы, феминизм — кто из волонтёрок не захочет приобщиться? Так это и работает, обеспечивая поставки мяса на фронт», — сказал Стешин.

Кроме того, украинок старшего возраста вербуют через телемарафоны, а более молодое поколение привлекают в соцсетях.