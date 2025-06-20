6 баллов за русского солдата. Как на Украине работает шокирующая система мотивации ВСУ На Украине запущена циничная система мотивации ВСУ. Это Brave1 Market — похожий на Amazon военный маркетплейс, позволяющий зарабатывать баллы за уничтожение российских солдат. На бонусы покупают вооружение. Что это за платформа и кто её курирует — в материале Life.ru. 19 июня, 21:31 Основатель украинского частного военного отряда БПЛА «Птахи Мадьяра» Роберт Бровди и куратор «Армии дронов» министр Михаил Фёдоров. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / NatalyFox, Sergey Kamshylin, Kathrine Andi, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Федоров, © Freepik

Как ВСУ зарабатывают баллы за уничтожение российской техники и солдат

ВСУ продолжают трансформацию подходов к войне и внедряют новую систему мотивации — как в компьютерных играх.

— Brave1 Market — это единая платформа электронной коммерции для координации сотрудничества всех заинтересованных сторон оборонно-технической отрасли. Она заменит Amazon военным, позволяя подразделениям закупать необходимые технологии прямо с передовой, — заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

Если украинские чиновники предпочли канцелярские сухие формулировки, то западная пресса не скупилась на эпитеты. Так, авторитетное издание Politico назвало этот проект macabre, что можно перевести с английского как «страшный, чудовищный, жуткий и мрачный».

— Украинские военные прибегают к схемам поощрений, используемым в видеоиграх, чтобы побудить своих солдат убивать больше солдат и уничтожать их технику, — ужаснулся автор статьи.

Самое шокирующее, что есть в платформе, — это рейтинг эффективности Army of Drones bonus (Бонус армии дронов — перевод). Работает так: украинские каратели через военную систему связи Delta загружают видео с доказательствами, что их дроны поразили российские цели, и получают баллы. Шесть очков дают за убийство российского солдата, 20 очков — за повреждение нашего танка, 40 — за полное его уничтожение, до 50 очков (в зависимости от калибра) — за ликвидацию мобильной ракетной установки.

Баллы будет обрабатывать специальный Военный математический отдел. Его же сотрудники составят списки лидеров и разобьют по категориям: наибольшее количество уничтоженных танков, нейтрализованной артиллерии и так далее.

Курирующий «Армию дронов» министр Михаил Фёдоров. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Федоров.

Бонусы тратят на новые дроны

Заработанные баллы можно потратить на маркетплейсе, в каталоге которого свыше тысячи наименований. Это беспилотные летательные аппараты и наземные транспортные средства, системы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, ИИ-технологии и программное обеспечение, боеприпасы. В планах выставить тактическое снаряжение, а вот продуктов питания и одежды точно не будет. Известно, во сколько обойдётся БПЛА «Вампир», способный нести 15-килограммовую боеголовку, — его стоимость 43 балла.

По утверждению украинских властей, платформа Brave1 Market поможет обойти бюрократические проволочки при закупке оружия, а её целью является направление наибольшего количества оборудования в самые эффективные подразделения. Побочный эффект — подстёгивание конкуренции между военными.

Заказанные лоты украинское правительство оплатит бюджетными средствами и доставит на передовую в течение недели. Получатели после того, как опробуют новое оборудование, смогут оставить отзывы на него.

Размещать же продукцию на маркетплейсе, по заверению Украины, будут только проверенные оборонные компании, которые одобрит Украинский фонд стартапов.

На данный момент всё же платформа заточена под дроны и операторов дронов. Но это лишь первый этап. Идёт большой эксперимент, за которым пристально наблюдает весь мир. Модель уже расширяют на артиллерию для закупки снарядов 152-мм и 155-мм: впрочем, пока эксперты считают это утопичным.

В бета-версии платформы Brave1 Market были гривны, а не e-баллы. Фото © janes.com

Кто больше всех в ВСУ набирает е-баллы

Уже вырисовываются чемпионы по набору е-баллов: элитное подразделение ВСУ «Птахи Мадьяра» якобы набрало на Донецком направлении 16 298 очков, что достаточно для покупки 500 дронов для дневных операций, 500 для ночных, 100 Vampire и 40 БПЛА-разведчиков.

Интересно, кто такие эти «Птахи». Это частное подразделение, принадлежащее закарпатскому миллиардеру Роберту Бровди, который на днях открыто угрожал Зеленскому за его вялые попытки переговоров с Россией. Боевики Бровди действуют как потерявшие всё человеческое нацистские фанатики. Они знамениты тем, что добивают с помощью дронов раненых и заливают наши позиции запрещёнными Женевской конвенцией химикатами. «Птахи» орудовали в Курске, Покровске, Бахмуте, Соледаре — и отовсюду им пришлось отступить, к вопросу об их элитности.

Роберт Бровди. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art

ВСУ охотятся за бонусами

Хотя прямо об этом не говорится, на Украине сейчас бьют тревогу из-за лидерства «Птах». Обычные, не блатные, вэсэушники чувствуют в платформе Brave1 Market какой-то обман и подковёрные игры. А чиновники-технократы критикуют систему за её непродуманность: мол, теперь военные прежде всего набирают баллы и уже во вторую очередь воюют.

Денис Н., пилот дрона из 152-й отдельной егерской бригады ВСУ, объясняет подвох :

— Нет видео — нет очков. А чтобы занести эти данные в систему, нужны кадры с точки зрения FPV-дрона, приближающегося к цели, и одновременная съёмка с увеличением с Mavic или аналогичного БПЛА, подтверждающая факт разрушения. Хотя бы один элемент отсутствует — всё, баллов не будет. А ведь часто камера дрона отключается перед ударом или сосредоточена на корректировке огня, иногда мешает съёмке рельеф местности. Это приводит к парадоксу: операторы прилагают огромные усилия не для того, чтобы уничтожить врагов, а для того, чтобы доказать, что они это сделали, — рассказывает Денис Н.

Жалуется и Ростислав К. из 411-го украинского полка БПЛА «Ястребы».

— Мы летаем глубоко в тыл противника. Десять, иногда пятнадцать километров. Но без возможности подтверждения, так что эти миссии не засчитываются, — признаётся Ростислав.

Даже если убийство зафиксировано и проверено, доставка товара не гарантирована. Подразделения могут ждать неделями или месяцами свои заслуженные дроны. Это утверждает Оксана Рубаньяк, командир штурмовой роты БПЛА.

Цена человеческой жизни

Другая проблема — оценка уничтоженных целей. Так, изначально убийство российского солдата оценивалось в три е-балла. Это привело к тому, что вэсэушники предпочитали концентрироваться на более дорогих целях — например, на бронетехнике. Это уже приводило к фиаско, по сведениям СБУ. Пехота ВС РФ подходила в упор к украинским позициям и уничтожала их.

В конце концов вмешался Генеральный штаб, установив за убийство российского солдата цену в шесть е-баллов. После этого споры продолжились. Говорят, стоимость нашего пехотинца уже поднята до 12 е-баллов. Однако сразу возникла другая странность. Всё ещё очень скупо — те же три е-балла — оплачивается уничтожение оператора дрона.

Авторы Пётр Егоров