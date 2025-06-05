Мадьяр у штурвала: Почему Зеленский боится нового командующего армии дронов ВСУ Роберта Бровди ВСУ пытаются спасти патовую ситуацию на фронте, сделав ставку на свежие кадры. Командующим Силами беспилотных систем стал нацист и бизнесмен Роберт Бровди (Мадьяр). Чем известен этот каратель — в материале Life.ru. 4 июня, 22:01 Новый командующий беспилотными войсками ВСУ Роберт Бровди. Коллаж © Life.ru Фото © Youtube

Как Зеленский создал армию амбициозных неудачников

49-летний Роберт Бровди стал первым командующим целого рода войск, сделав за три года головокружительную карьеру в ВСУ.

— Мадьяра назначили командующим беспилотными войсками ВСУ. Это плохо. И плохо не тем, что его назначили, а что противник научился выбирать молодых и лучших и продвигать их на самый верх, — считает военный корреспондент Роман Сапоньков.

Судя по всему, Киев делает ставку на свежие и молодые кадры. Глава разведки Кирилл Буданов* — 39 лет; глава СБУ Василий Малюк* — 42 года; командующий Объединёнными силами ВСУ Михаил Драпатый — 42 года; командующий Корпусом морской пехоты Украины Дмитрий Делятицкий — 48 лет и так далее. Да и самому главарю киевского режима Владимиру Зеленскому только 47 лет, хотя дел он уже наворотить успел. В итоге вся эта молодёжь командует другой молодёжью, пытающейся остановить продвижение российских войск.

Кто такой Роберт Мадьяр Бровди

Роберт Бровди, более известный по позывному Мадьяр, родился 9 августа 1975 в Закарпатской области Украины. Отсюда и прозвище. В 1997 году получил образование по направлению «Экономика предприятия». И с этого же времени занимался бизнесом. Без политики тоже не обошлось. Он возглавлял местное отделение «Фронта перемен» — общественной организации бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, но позже их пути разошлись. Хотя депутатом Закарпатского областного совета он всё-таки стал.

Католик Броуди с семьёй встречает православный Благодатный огонь. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Наталия Бровди

К тому моменту, когда Яценюк был на Майдане, Бровди занимал должность заместителя председателя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ). Он попал в скандал с китайским кредитом в $1,5 миллиарда. На эти деньги Украина в лице ГПЗКУ должна была закупить зерно и поставить его китайской корпорации. Однако при помощи швейцарской GrainTradingGroup зерно якобы продавалось не только в Китай, но и в Эфиопию, Сирию, Иран, Сингапур и Гонконг. Переворот в Киеве в 2014 году лишил его места в ГПЗКУ.

После Майдана Бровди активно занимался девелоперским бизнесом, войдя в проекты известного закарпатского предпринимателя Ивана Волошина. Вместе они занимались инвестициями, развернув масштабные проекты по строительству и реконструкции крупных объектов, из которых можно выделить сооружения на месте бывшего универмага «Украина» и магазина «Закарпатмебель» на площади Кирилла и Мефодия, а также комплексы «Черевена ружа» и «Корона» в историческом центре города.

Бровди никогда не раскрывал информации о своих доходах, но он вполне может быть долларовым миллионером. Также есть информация, что Бровди имеет канадский паспорт, который должен подстраховать бизнесмена, если дела на Украине пойдут плохо. Сам он всегда отрицал наличие двойного гражданства. Бровди женат, у супругов двое детей.

Семья Бровди. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Роберт Бровди

Известно, что Бровди коллекционирует картины исключительно закарпатских мастеров и редкие автомобили. Как выяснил Life.ru, на Наталью Бровди, например, зарегистрирован Cadillac DE Ville 1959 года (номер — АО7777ВІ), на таком ездил Элвис Пресли. Стоимость предметов его коллекций не разглашается, но согласно информации инсайдеров, речь может идти о нескольких миллионах долларов.

Как Мадьяр стал военным

Ещё до начала СВО Бровди пошёл в подразделение территориальной обороны. С 24 февраля 2022 года он примкнул к 206-му отдельному батальону ТрО. Якобы участвовал в эвакуации гражданского населения из Ирпеня, Бучи, Бородянки. Несколькими месяцами позже он оказался под Херсоном. В начале лета создал подразделение «Птицы Мадьяра».

«Птицы Мадьяра»: Чем известно подразделение

414-я отдельная бригада беспилотных систем ВСУ, созданная как тактическая группа, была на разных направлениях. Чаще всего её посылают туда, где российские войска имеют успех.

В ноябре прошлого года стало известно, что боевики прибыли в Курскую область. Здесь они занимались дистанционным минированием территории. В феврале этого года они оказались под Константиновкой. А в марте они уже участвовали в боях за Часов Яр. В апреле «Птиц Мадьяра» заметили у Красноармейска (Покровска). На последнем направлении они отметились военными преступлениями.

Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art

— Само по себе подразделение фанатиков, которое, по всей видимости, не имеет ничего человечного. Проявлялось это в том, что добивали раненых, — рассказал ТАСС командир взвода БПЛА 80-го танкового полка группировки российских войск «Центр» Даниил Иванов.

Если посмотреть на весь послужной список подразделения, то окажется, что участвовали они там, где ВСУ не имели успеха. В том числе «Птицам Мадьяра» пришлось оставлять Авдеевку, Артёмовск (Бахмут), Крынки и многие другие населённые пункты.

Чем ещё точно запомнилось подразделение, так это применением химического оружия, о чём писали зарубежные источники. Боевики сами его готовили и потом сбрасывали на позиции наших войск. Наши бойцы подтверждали, что, например, в Соледаре они попали под воздействие неких аэрозольных средств, вызвавших ожоги дыхательных путей.

Сказать, что использовал Мадьяр свою карманную армию только для военных целей, нельзя. Ещё весной стало известно, что Бровди угрожал главе киевского режима Владимиру Зеленскому из-за переговоров с Россией. Дело дошло до того, что он пообещал повести войска на Киев, если режим подпишет соглашение, предусматривающее территориальные уступки.

Глава киевского режима Зеленский боится Бровди. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

За три года Бровди смог дослужиться до майора и получить государственные награды. 8 мая 2025 года он стал героем Украины, хотя только в феврале его наградили орденом Богдана Хмельницкого.

— За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, — говорится в текстах указа Зеленского.

Похоже, что «защита территориальной целостности» это и есть те самые угрозы в адрес главаря киевского режима. Но он же и назначил его командующим Силами беспилотных систем Украины.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных