Военачальники киевского режима направили под Константиновку часть элитного специального батальона БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом доложили в силовых структурах РФ в беседе с ТАСС.

«Сейчас под Константиновкой работают операторы батальона Мадьяра. Часть батальона была переброшена некоторое время назад», — доложили в силовых структурах РФ.

Сообщается, что спецбат призван сохранить линию обороны и не дать российским войскам прорваться далее.