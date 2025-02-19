ВСУ направили под Константиновку часть элитного батальона «Птицы Мадьяра»
Военачальники киевского режима направили под Константиновку часть элитного специального батальона БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом доложили в силовых структурах РФ в беседе с ТАСС.
«Сейчас под Константиновкой работают операторы батальона Мадьяра. Часть батальона была переброшена некоторое время назад», — доложили в силовых структурах РФ.
Сообщается, что спецбат призван сохранить линию обороны и не дать российским войскам прорваться далее.
Недавно вооружённые силы Украины (ВСУ) направили группировку наёмников из Польши к линии фронта на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Иностранные специалисты хорошо подготовлены и экипированы.
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