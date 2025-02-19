Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 06:35

ВСУ направили под Константиновку часть элитного батальона «Птицы Мадьяра»

Военачальники киевского режима направили под Константиновку часть элитного специального батальона БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом доложили в силовых структурах РФ в беседе с ТАСС.

«Сейчас под Константиновкой работают операторы батальона Мадьяра. Часть батальона была переброшена некоторое время назад», — доложили в силовых структурах РФ.

Сообщается, что спецбат призван сохранить линию обороны и не дать российским войскам прорваться далее.

ВС РФ выбили ВСУ из ландшафтного парка под Константиновкой
ВС РФ выбили ВСУ из ландшафтного парка под Константиновкой

Недавно вооружённые силы Украины (ВСУ) направили группировку наёмников из Польши к линии фронта на Константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Иностранные специалисты хорошо подготовлены и экипированы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar