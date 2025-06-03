«Добивали раненых»: Элитный батальон ВСУ «Птахи Мадьяра» ошеломил безжалостностью к русским
Командир Иванов: Элитное подразделение ВСУ в Троицком добивало раненых солдат РФ
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Операторы «элитного» подразделения БПЛА ВСУ «Птахи Мадьяра» («Птицы Мадьяра») добивали раненых российских солдат в Троицком в Покровском районе ДНР. О преступлениях военнослужащих противника рассказал командир взвода БПЛА 80-го танкового полка группировки российских войск «Центр» Даниил Иванов.
«Подразделение «Мадьяра» было [в Троицком]. Само по себе подразделение фанатиков, которое, по всей видимости, не имеет ничего человечного. Проявлялось это в том, что добивали раненых», — сказал офицер ТАCC.
По его словам, группировка «Мадьяра» здесь была крупная. Оборона населённого пункта строилась в основном на беспилотной авиации.
В начале мая Минобороны РФ объявило об освобождении Троицкого в Донецкой Народной Республике. Это открывает Армии России подступы к Красноармейску (украинское название — Покровск). Там в расход уже пошёл элитный украинский специальный батальон «Птахи Мадьяра». Далее Киев прислал туда женскую группу штурмовиков полка «Скала», которая также была разбита. Теперь они гонят под Красноармейск новые подкрепления.