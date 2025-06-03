Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 06:54

«‎Добивали раненых»: Элитный батальон ВСУ «Птахи Мадьяра» ошеломил безжалостностью к русским

Командир Иванов: Элитное подразделение ВСУ в Троицком добивало раненых солдат РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Операторы «‎элитного» подразделения БПЛА ВСУ «Птахи Мадьяра» («Птицы Мадьяра») добивали раненых российских солдат в Троицком в Покровском районе ДНР. О преступлениях военнослужащих противника рассказал командир взвода БПЛА 80-го танкового полка группировки российских войск «Центр» Даниил Иванов.

«Подразделение «Мадьяра» было [в Троицком]. Само по себе подразделение фанатиков, которое, по всей видимости, не имеет ничего человечного. Проявлялось это в том, что добивали раненых», — сказал офицер ТАCC.

По его словам, группировка «Мадьяра» здесь была крупная. Оборона населённого пункта строилась в основном на беспилотной авиации.

В начале мая Минобороны РФ объявило об освобождении Троицкого в Донецкой Народной Республике. Это открывает Армии России подступы к Красноармейску (украинское название — Покровск). Там в расход уже пошёл элитный украинский специальный батальон «Птахи Мадьяра». Далее Киев прислал туда женскую группу штурмовиков полка «Скала», которая также была разбита. Теперь они гонят под Красноармейск новые подкрепления.

Одесса в огне: Армия Россия разнесла ценный груз и устранила «‎высокопоставленную цель» из ВСУ
Одесса в огне: Армия Россия разнесла ценный груз и устранила «‎высокопоставленную цель» из ВСУ
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar