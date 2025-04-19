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Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 05:12

ВСУ стягивают элитные силы под Красноармейск

РИАН: ВСУ перебросили спецотряд БПЛА «Птицы Мадьяра» под Красноармейск

ВСУ перебросили спецотряд БПЛА «Птицы Мадьяра» под Красноармейск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

ВСУ перебросили спецотряд БПЛА «Птицы Мадьяра» под Красноармейск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Командир 60-го гвардейского штурмового батальона 51-й армии ВС РФ с позывным Миф сообщил, что украинские войска перебрасывают под Красноармейск (Покровск) в ДНР элитные подразделения, включая 71-ю егерскую штурмовую бригаду и части спецотряда БПЛА «Птицы Мадьяра». Его слова приводит агентство РИА «Новости».

По его словам, эти силы, ранее распределённые по всей линии фронта, теперь сосредотачиваются в районе Покровска. Миф отметил, что основную угрозу на этом участке представляют беспилотники ВСУ, из-за чего российские бойцы вынуждены ежедневно адаптировать тактику боевых действий.

«Почти вплотную»: Стало известно о приближении ВС РФ к позициям ВСУ под Красноармейском
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Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в населённый пункт Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Красноармейск должен быть освобождён в 2025 году. Погодные условия и время года позволяют ВС РФ идти вперёд намного быстрее.

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Оксана Попова
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