Командир 60-го гвардейского штурмового батальона 51-й армии ВС РФ с позывным Миф сообщил, что украинские войска перебрасывают под Красноармейск (Покровск) в ДНР элитные подразделения, включая 71-ю егерскую штурмовую бригаду и части спецотряда БПЛА «Птицы Мадьяра». Его слова приводит агентство РИА «Новости».

По его словам, эти силы, ранее распределённые по всей линии фронта, теперь сосредотачиваются в районе Покровска. Миф отметил, что основную угрозу на этом участке представляют беспилотники ВСУ, из-за чего российские бойцы вынуждены ежедневно адаптировать тактику боевых действий.