«Цепляются за каждый метр»: ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в ДНР
Командир ВС РФ Миф: ВСУ перебрасывают резервы из Курской области в Красноармейск
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы из Курской области в населённый пункт Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф.
«Насчёт этого города, цепляются они за каждый метр, перебрасывают резервы с Курской области», — приводят слова российского военнослужащего РИА «Новости».
Командир уточнил, что Красноармейск должен быть освобождён в 2025 году. Погодные условия и время года позволяют ВС РФ идти вперёд намного быстрее.
Ранее Армия России освободила село Калиново в ДНР. Российские военные также освободили Валентиновку. ВСУ несут серьёзные потери в окрестностях населённых пунктов ДНР. Наши бойцы продолжают освобождать сёла и мирных жителей.