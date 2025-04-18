Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы из Курской области в населённый пункт Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф.

«Насчёт этого города, цепляются они за каждый метр, перебрасывают резервы с Курской области», — приводят слова российского военнослужащего РИА «Новости».

Командир уточнил, что Красноармейск должен быть освобождён в 2025 году. Погодные условия и время года позволяют ВС РФ идти вперёд намного быстрее.