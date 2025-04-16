Новости СВО. ВСУ берут в мешок в Курской области, Армия России продвигается к Григоровке, на Западе назвали будущего хозяина Одессы, 16 апреля

Новости СВО. ВСУ берут в мешок в Курской области, Армия России продвигается к Григоровке, на Западе назвали будущего хозяина Одессы, 16 апреля

А накануне Life.ru сообщал, что ВС РФ взяли под контроль ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике — Елизаветовка. Кроме того, в ходе боевых действий в окрестностях населённых пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка в Донецкой Народной Республике украинские силы понесли серьёзные потери.