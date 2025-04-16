Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 10:56

Армия России освободила село Калиново в ДНР

Бойцы ВС РФ. Фото © Telegram / Минобороны России

Бойцы ВС РФ. Фото © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны России сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над населённым пунктом Калиново в Донбассе.

«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Калиново Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении министерства.

Новости СВО. ВСУ берут в мешок в Курской области, Армия России продвигается к Григоровке, на Западе назвали будущего хозяина Одессы, 16 апреля
Новости СВО. ВСУ берут в мешок в Курской области, Армия России продвигается к Григоровке, на Западе назвали будущего хозяина Одессы, 16 апреля

А накануне Life.ru сообщал, что ВС РФ взяли под контроль ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике — Елизаветовка. Кроме того, в ходе боевых действий в окрестностях населённых пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка в Донецкой Народной Республике украинские силы понесли серьёзные потери.

Александра Мышляева
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