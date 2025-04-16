Армия России освободила село Калиново в ДНР
Бойцы ВС РФ. Фото © Telegram / Минобороны России
Министерство обороны России сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над населённым пунктом Калиново в Донбассе.
«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Калиново Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении министерства.
А накануне Life.ru сообщал, что ВС РФ взяли под контроль ещё один населённый пункт в Донецкой Народной Республике — Елизаветовка. Кроме того, в ходе боевых действий в окрестностях населённых пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка в Донецкой Народной Республике украинские силы понесли серьёзные потери.