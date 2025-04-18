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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 10:22
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Российские военные освободили Валентиновку в ДНР

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Российские военные продолжают наступление в зоне СВО, успешно выполняя поставленные боевые задачи. Сегодня в Минобороны РФ сообщили об освобождении населённого пункта Валентиновка, находящегося в ДНР.

«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике», — сообщили в ведомстве.

Накануне стало известно, что ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области, где скрывалась группа военных ВСУ. В результате ожесточённого столкновения российские войска уничтожили около двухсот украинских солдат.

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Оксана Попова
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