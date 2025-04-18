Российские военные освободили Валентиновку в ДНР
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Российские военные продолжают наступление в зоне СВО, успешно выполняя поставленные боевые задачи. Сегодня в Минобороны РФ сообщили об освобождении населённого пункта Валентиновка, находящегося в ДНР.
«Активными действиями подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике», — сообщили в ведомстве.
Накануне стало известно, что ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области, где скрывалась группа военных ВСУ. В результате ожесточённого столкновения российские войска уничтожили около двухсот украинских солдат.