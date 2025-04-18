Российские военные продолжают успешное наступление в зоне СВО, и с каждым днём сдерживать их становится всё труднее. Об этом сообщил комбат украинских ВСУ с позывным Юдж, его слова приводит украинская интернет-газета «Страна.ua».

Он подчеркнул, что российские войска уже продвигаются большими группами, и нынешние силы ВСУ не способны остановить такое масштабное наступление. По его словам, ситуация является критической, так как российская армия имеет численное преимущество в соотношении один к двенадцати.

«Россияне продвигаются уже табунами, нынешними силами ВСУ сдержать такое нашествие невозможно», — заявил военный ВСУ и добавил, что особенно острая ситуация на Лиманском направлении, где российские солдаты атакуют отрядами по 10-12 бойцов.

Юдж также отметил, что российские войска эффективно используют погодные условия и природные укрытия для маскировки. Несмотря на то что украинские силы пытаются сдерживать наступление при помощи артиллерии и дронов, комбат предупредил, что без резервов остановить россиян будет невозможно.