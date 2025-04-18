Сдержать невозможно: Боец ВСУ рассказал о «табунах» солдат ВС РФ, идущих с перевесом 12 к 1
Боец ВСУ Юдж: ВС РФ двигаются табунами, сдержать их уже невозможно
Российский военный. Обложка © VK / Минобороны РФ
Российские военные продолжают успешное наступление в зоне СВО, и с каждым днём сдерживать их становится всё труднее. Об этом сообщил комбат украинских ВСУ с позывным Юдж, его слова приводит украинская интернет-газета «Страна.ua».
Он подчеркнул, что российские войска уже продвигаются большими группами, и нынешние силы ВСУ не способны остановить такое масштабное наступление. По его словам, ситуация является критической, так как российская армия имеет численное преимущество в соотношении один к двенадцати.
«Россияне продвигаются уже табунами, нынешними силами ВСУ сдержать такое нашествие невозможно», — заявил военный ВСУ и добавил, что особенно острая ситуация на Лиманском направлении, где российские солдаты атакуют отрядами по 10-12 бойцов.
Юдж также отметил, что российские войска эффективно используют погодные условия и природные укрытия для маскировки. Несмотря на то что украинские силы пытаются сдерживать наступление при помощи артиллерии и дронов, комбат предупредил, что без резервов остановить россиян будет невозможно.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ освободили Горнальский монастырь в Курской области, где скрывалась группа боевиков ВСУ. В результате ожесточённых боёв российские войска уничтожили около двухсот солдат противника. Тем не менее украинские войска подорвали ряд строений Горнальского монастыря.