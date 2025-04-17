Эшелоны с трофейной техникой НАТО засняли по пути в тыл из зоны СВО
RG.ru: ВС РФ захватили так много техники НАТО, что её отправляют в тыл эшелонами
Российские военные захватили очень много брошенной ВСУ техники НАТО во время боевых действиях в зоне спецоперации и в Курской области, поэтому её приходится отправлять в тыл целыми эшелонами. Об этом пишет RG.ru.
Эшелоны с техникой НАТО. Видео © VK / ANNA-News
В статье отмечается, что часть трофейной техники было решено оставлять в подразделениях ВС РФ, чтобы в дальнейшем отремонтировать и использовать против украинской армии. Также много натовских бронемашин и танков отправятся на различные выставки в честь дня Победы в Великой Отечественной войны. Среди трофеев — гусеничные БТР М113 американского производства, британские Mastiff, французские VAB, турецкие Kirpi и другие модели.
В Сети расходятся кадры, как захваченная техника НАТО едет длинным составом на Дальний Восток, где будет организована выставка, посвящённая спецоперации.
Ранее командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным «Гранит» сообщил, что часть трофейной техники НАТО, которую подбили и вывезли с территории Курской области, направят в музеи.
VK / ANNA-News