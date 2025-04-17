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Регион
Опубликовано 17 апреля 2025, 17:09
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Эшелоны с трофейной техникой НАТО засняли по пути в тыл из зоны СВО

RG.ru: ВС РФ захватили так много техники НАТО, что её отправляют в тыл эшелонами

Российские военные захватили очень много брошенной ВСУ техники НАТО во время боевых действиях в зоне спецоперации и в Курской области, поэтому её приходится отправлять в тыл целыми эшелонами. Об этом пишет RG.ru.

Эшелоны с техникой НАТО. Видео © VK / ANNA-News

В статье отмечается, что часть трофейной техники было решено оставлять в подразделениях ВС РФ, чтобы в дальнейшем отремонтировать и использовать против украинской армии. Также много натовских бронемашин и танков отправятся на различные выставки в честь дня Победы в Великой Отечественной войны. Среди трофеев — гусеничные БТР М113 американского производства, британские Mastiff, французские VAB, турецкие Kirpi и другие модели.

В Сети расходятся кадры, как захваченная техника НАТО едет длинным составом на Дальний Восток, где будет организована выставка, посвящённая спецоперации.

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Ранее командир разведроты гвардейского воздушно-десантного соединения с позывным «Гранит» сообщил, что часть трофейной техники НАТО, которую подбили и вывезли с территории Курской области, направят в музеи.

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VK / ANNA-News

Татьяна Миссуми
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