Эшелоны с трофейной техникой НАТО засняли по пути в тыл из зоны СВО

Российские военные захватили очень много брошенной ВСУ техники НАТО во время боевых действиях в зоне спецоперации и в Курской области, поэтому её приходится отправлять в тыл целыми эшелонами. Об этом пишет RG.ru.

Эшелоны с техникой НАТО. Видео © VK / ANNA-News

В статье отмечается, что часть трофейной техники было решено оставлять в подразделениях ВС РФ, чтобы в дальнейшем отремонтировать и использовать против украинской армии. Также много натовских бронемашин и танков отправятся на различные выставки в честь дня Победы в Великой Отечественной войны. Среди трофеев — гусеничные БТР М113 американского производства, британские Mastiff, французские VAB, турецкие Kirpi и другие модели.

В Сети расходятся кадры, как захваченная техника НАТО едет длинным составом на Дальний Восток, где будет организована выставка, посвящённая спецоперации.