Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 17:53

«Так легко и эффективно»: На Западе заявили о быстром уничтожении танков НАТО российскими войсками

NSJ: ВС РФ эффективно уничтожают танки ВСУ, предоставленные НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

НАТО не способно обеспечить необходимую поддержку Вооружённым силам Украины (ВСУ). Армия России уничтожает танки альянса с высокой эффективностью и скоростью, сообщает журнал National Security journal (NSJ).

«Россия смогла эффективно и с относительной лёгкостью уничтожить украинскую бронетехнику благодаря использованию беспилотников FPV, барражирующих боеприпасов Lancet и ПТРК «Корнет». Последний уничтожил множество танков западного производства с толстой броней», — уточняет издание.

Украинская армия, имея в своем распоряжении около 800-900 танков, в значительной степени зависит от западной помощи. Авторы отмечают, что поставки техники и вооружения из Германии, Польши, Великобритании и США играют решающую роль в поддержании боеспособности ВСУ. При этом подчеркивается, что ресурсы стран НАТО ограничены, и будущее обеспечение украинской армии остаётся неопределённым.

В НАТО восхитились, как Россия наращивает силы и обновляет технику
В НАТО восхитились, как Россия наращивает силы и обновляет технику

Тем временем в Германии готовы отправить на Украину очередную партию военной помощи, в том числе поставить системы ПВО IRIS-T и более 1,1 тысячи радиолокационных систем наземного наблюдения. Берлин также передаст ВСУ четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 радаров.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • НАТО
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar