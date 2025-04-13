НАТО не способно обеспечить необходимую поддержку Вооружённым силам Украины (ВСУ). Армия России уничтожает танки альянса с высокой эффективностью и скоростью, сообщает журнал National Security journal (NSJ).

«Россия смогла эффективно и с относительной лёгкостью уничтожить украинскую бронетехнику благодаря использованию беспилотников FPV, барражирующих боеприпасов Lancet и ПТРК «Корнет». Последний уничтожил множество танков западного производства с толстой броней», — уточняет издание.

Украинская армия, имея в своем распоряжении около 800-900 танков, в значительной степени зависит от западной помощи. Авторы отмечают, что поставки техники и вооружения из Германии, Польши, Великобритании и США играют решающую роль в поддержании боеспособности ВСУ. При этом подчеркивается, что ресурсы стран НАТО ограничены, и будущее обеспечение украинской армии остаётся неопределённым.