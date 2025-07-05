На Украине задумались о мобилизации добровольцев ПВО

Украина планирует мобилизовать добровольцев ПВО из-за неэффективности противодействия российским дронам. Об этом сообщил заместитель главы Государственной авиационной службы Украины Сергей Якубенко. Инициативу прокомментировал военный корреспондент Александр Коц.

«Мобильные огневые группы на пикапах с пулемётами уже не справляются с налётами «Гераней». Наши дроны заходят на цель на высоте, на которой их не достаёт стрелковка», — написал Коц.

В связи с этим добровольцев, ранее защищавших небо Украины, теперь планируют принудительно отправить на фронт. Военкор иронично отметил, что ситуация напоминает случай, когда «шли к косметологу, а попали к проктологу», намекая на неожиданный для добровольцев поворот событий.