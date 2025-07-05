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5 июля, 12:38

На Украине задумались о мобилизации добровольцев ПВО

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украина планирует мобилизовать добровольцев ПВО из-за неэффективности противодействия российским дронам. Об этом сообщил заместитель главы Государственной авиационной службы Украины Сергей Якубенко. Инициативу прокомментировал военный корреспондент Александр Коц.

«Мобильные огневые группы на пикапах с пулемётами уже не справляются с налётами «Гераней». Наши дроны заходят на цель на высоте, на которой их не достаёт стрелковка», — написал Коц.

В связи с этим добровольцев, ранее защищавших небо Украины, теперь планируют принудительно отправить на фронт. Военкор иронично отметил, что ситуация напоминает случай, когда «шли к косметологу, а попали к проктологу», намекая на неожиданный для добровольцев поворот событий.

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Ранее Life.ru рассказал, как бывший пленный ВСУ предостерегает сына от участия в конфликте. 44-летний Александр Глаголь, имеющий уникальный опыт пребывания в плену, описывает войну как «мясорубку», где шансы на выживание в украинской армии минимальны.

Алиса Хуссаин
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