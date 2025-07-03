«Никаких контрактов»: Находившийся в плену боец ВСУ умоляет сына не идти на фронт
Находившийся в плену ВС РФ боец ВСУ Глаголь призвал сына не идти на передовую
Александр Глаголь. Обложка © RT
Выжить на поле боя и попасть в плен к Армии России — большая удача для бойцов ВСУ. 44-летний Александр Глаголь не стал жертвой преступных амбиций киевского режима, ему повезло провести в российском плену более 20 месяцев. Теперь мужчина умоляет сына не идти на фронт.
Украинский солдат в интервью RT признался, что привык к условиям содержания. Больше всего он переживает не за себя — за совершеннолетнего наследника, которого могут мобилизовать в ряды ВСУ. Мальчик ещё в 2023 году проходил медкомиссию в военкомате, его уговаривали подписать контракт.
«Я умолял и просил сына… Никаких контрактов», — отметил военнопленный.
Кроме того, солдат подчеркнул, что ему «крупно повезло» выжить и сдаться в плен. Глаголь вернулся на Украину 23 мая 2025 года в рамках обмена военнопленными.
Ранее россиянка помогла брату-военному сдаться в плен ВС РФ, чтобы вывезти его с Украины. Кроме того, признанный дезертиром боец ВСУ заявил, что СБУ прессует родственников военнопленных.