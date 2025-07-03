Выжить на поле боя и попасть в плен к Армии России — большая удача для бойцов ВСУ. 44-летний Александр Глаголь не стал жертвой преступных амбиций киевского режима, ему повезло провести в российском плену более 20 месяцев. Теперь мужчина умоляет сына не идти на фронт.

Украинский солдат в интервью RT признался, что привык к условиям содержания. Больше всего он переживает не за себя — за совершеннолетнего наследника, которого могут мобилизовать в ряды ВСУ. Мальчик ещё в 2023 году проходил медкомиссию в военкомате, его уговаривали подписать контракт.

«Я умолял и просил сына… Никаких контрактов», — отметил военнопленный.