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6 июля, 19:36

Российские войска перешли к наступлению в одном из районов ДНР

«РВ»: Армия России заняла восточную часть села Толстой в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Вооружённые силы Российской Федерации заняли позиции в восточной части населённого пункта Толстой, приступив к активным действиям в этом районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Военные подразделения продвигаются на фоне завершения операций в сёлах Поддубное и Зирка.

Отмечается, что линия обороны противника западнее населённого пункта Весёлое была разорвана, так называемый «карман» на этом направлении закрыт. Ведутся бои за контроль над территориями, прилегающими к Мирному и Воскресенке. Кроме того, в ходе операции российская артиллерия нанесла удар по мостовой переправе через реку Волчья.

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Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные продолжают двигаться вперёд и выбивать Вооружённые силы Украины из населённых пунктов после освобождения Поддубного в ДНР. Проведя зачистку, бойцы в знак освобождения села от украинских формирований развернули флаги России.

Тимур Хингеев
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