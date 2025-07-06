Пушилин сообщил об охвате Красноармейска и продвижении ВС РФ
Пушилин заявил, что ВС РФ продолжают охват Красноармейска в ДНР
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Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал текущую обстановку в районе Красноармейска, подчеркнув неуклонное продвижение российских подразделений. Военные продолжают последовательный охват городской территории, методично перерезая логистические коммуникации противника. Несмотря на серьёзное сопротивление, особенно в направлении Новоэкономического, ВС РФ уверенно наращивают темп наступления.
Денис Пушилин заявил, что ВС РФ продолжают охват Красноармейска. Видео © Telegram/ Пушилин Д.В.
«Мы видим перерезание логистики, мы видим продвижение, и, опять же, встречается это достаточно серьёзным сопротивлением в направлении Новоэкономического. Я абсолютно точно вижу ту динамику, которая позволяет говорить о том, что неизбежность освобождения всех населенных пунктов, в том числе Красноармейска, это неизбежная составляющая», — сказал Пушилин в видеообращении в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что после освобождения села Поддубного ВСУ попали в огневой мешок в Мирном. Украинская группировка подвергается массированному обстрелу. Населённый пункт Поддубное в ДНР был взят под контроль 5 июля.