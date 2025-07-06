Пушилин сообщил об охвате Красноармейска и продвижении ВС РФ

«Мы видим перерезание логистики, мы видим продвижение, и, опять же, встречается это достаточно серьёзным сопротивлением в направлении Новоэкономического. Я абсолютно точно вижу ту динамику, которая позволяет говорить о том, что неизбежность освобождения всех населенных пунктов, в том числе Красноармейска, это неизбежная составляющая», — сказал Пушилин в видеообращении в своём телеграм-канале.