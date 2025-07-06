Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 18:47

Пушилин сообщил об охвате Красноармейска и продвижении ВС РФ

Пушилин заявил, что ВС РФ продолжают охват Красноармейска в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал текущую обстановку в районе Красноармейска, подчеркнув неуклонное продвижение российских подразделений. Военные продолжают последовательный охват городской территории, методично перерезая логистические коммуникации противника. Несмотря на серьёзное сопротивление, особенно в направлении Новоэкономического, ВС РФ уверенно наращивают темп наступления.

Денис Пушилин заявил, что ВС РФ продолжают охват Красноармейска. Видео © Telegram/ Пушилин Д.В.

«Мы видим перерезание логистики, мы видим продвижение, и, опять же, встречается это достаточно серьёзным сопротивлением в направлении Новоэкономического. Я абсолютно точно вижу ту динамику, которая позволяет говорить о том, что неизбежность освобождения всех населенных пунктов, в том числе Красноармейска, это неизбежная составляющая»,сказал Пушилин в видеообращении в своём телеграм-канале.

Российские военные нашли более 400 точек запуска беспилотников ВСУ в ДНР
Российские военные нашли более 400 точек запуска беспилотников ВСУ в ДНР

Ранее Life.ru сообщал, что после освобождения села Поддубного ВСУ попали в огневой мешок в Мирном. Украинская группировка подвергается массированному обстрелу. Населённый пункт Поддубное в ДНР был взят под контроль 5 июля.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar