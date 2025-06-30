Более 400 точек запуска беспилотников Вооружённый сил Украины нашли рядом с населённым пунктом Шевченко на территории Донецкой народной республики (ДНР). О такой находке рассказал врио замкомандира 57-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Прометей РИА «Новости».

По его словам, российские бойцы вычисляли точки запуска БПЛА по мере продвижения по территории. При обнаружении вражеских устройств, уничтожали их. Как отметил собеседник агентства, таких пунктов было очень много — более 400. Ликвидация вооружённых зон сыграла свою роль в окончательном освобождении населённого пункта. Он добавил, что для обеспечения продвижения штурмовиков подразделения бригады активно разрушали укрепрайоны украинских формирований.