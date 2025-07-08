Каждый десятый военкомат на Украине не работает после ударов ВС РФ

Вооружённые силы России вывели из строя более 10% отделений территориальных центров комплектования (ТЦК) на территории Украины. По информации Mash, повреждения получили около 30 из 300 зданий, используемых ТЦК.

Наиболее недавние удары были нанесены по объектам в Кременчуге, Запорожье, Киеве, Харькове и Виннице. В целом, отделения ТЦК пострадали в каждом регионе страны. Пресс-секретарь командования сухопутных войск ВСУ заявил о планируемой реорганизации работы центров в связи с ударами.

Сейчас на Украине рассматривается возможность предоставления некоторых услуг дистанционно и дальнейшее рассредоточение военкоматов. Известно, что координаты местонахождения сотрудников ТЦК активно передаются российским войскам родственниками тех, кто был насильно мобилизован в армию.