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Регион
8 июля, 11:05

Каждый десятый военкомат на Украине не работает после ударов ВС РФ

Mash: ВС РФ вывели из строя больше 10% отделений ТЦК на территории всей Украины

Прилёт по ТЦК в Полтаве. Обложка © SHOT

Прилёт по ТЦК в Полтаве. Обложка © SHOT

Вооружённые силы России вывели из строя более 10% отделений территориальных центров комплектования (ТЦК) на территории Украины. По информации Mash, повреждения получили около 30 из 300 зданий, используемых ТЦК.

Наиболее недавние удары были нанесены по объектам в Кременчуге, Запорожье, Киеве, Харькове и Виннице. В целом, отделения ТЦК пострадали в каждом регионе страны. Пресс-секретарь командования сухопутных войск ВСУ заявил о планируемой реорганизации работы центров в связи с ударами.

Сейчас на Украине рассматривается возможность предоставления некоторых услуг дистанционно и дальнейшее рассредоточение военкоматов. Известно, что координаты местонахождения сотрудников ТЦК активно передаются российским войскам родственниками тех, кто был насильно мобилизован в армию.

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Напомним, в последние дни ВС России прицельно бьют по зданиям украинских ТЦК. Поражены объекты во многих городах, работа военкомом переходит в онлайн-формат. Удары по ТЦК находят поддержку среди многих жителей Украины, которые просят российских военных продолжать в том же духе.

Наталья Афонина
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