«Давно так не расхваливали РФ»: Политолог высказался об ударах «Геранями» по ТЦК на Украине

Политолог Борис Рожин высказался относительно ударов беспилотников «Герань» ВС РФ по зданиям территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в различных украинских городах. По его словам, он поражён тем, как украинцы в соцсетях расхваливают действия российских войск.

С точки зрения воздействия на украинскую аудиторию, это один из наиболее успешных российских медиапроектов, объяснил Рожин. По его словам, такая тактика эффективна, поскольку создаёт контраст: вместо образа далёкой РФ, ведущей боевые действия, акцент делается на ощущении непосредственной угрозы, исходящей от тех, кто, как кажется, «охотится» на людей прямо возле их домов.