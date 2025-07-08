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8 июля, 08:35

«Давно так не расхваливали РФ»: Политолог высказался об ударах «Геранями» по ТЦК на Украине

Политолог Рожин: Россию давно так не расхваливали в соцсетях на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Политолог Борис Рожин высказался относительно ударов беспилотников «Герань» ВС РФ по зданиям территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в различных украинских городах. По его словам, он поражён тем, как украинцы в соцсетях расхваливают действия российских войск.

«Так Россию не расхваливали в украинских соцсетях уже давно», — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

С точки зрения воздействия на украинскую аудиторию, это один из наиболее успешных российских медиапроектов, объяснил Рожин. По его словам, такая тактика эффективна, поскольку создаёт контраст: вместо образа далёкой РФ, ведущей боевые действия, акцент делается на ощущении непосредственной угрозы, исходящей от тех, кто, как кажется, «охотится» на людей прямо возле их домов.

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Напомним, что ранее Армия России нанесла удар по украинским ТЦК и местам хранения ударных БПЛА. В результате было поражено 138 целей. Позднее стало известно об обстреле территориального центра комплектования в Харькове, куда прилетело несколько российских «Гераней». В результате происшествия были уничтожены 35 сотрудников. Очередным этапом срыва мобилизации на Украине стал удар по ТЦК в Запорожье.

Дарья Нарыкова
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