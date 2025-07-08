«Давно так не расхваливали РФ»: Политолог высказался об ударах «Геранями» по ТЦК на Украине
Политолог Рожин: Россию давно так не расхваливали в соцсетях на Украине
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Политолог Борис Рожин высказался относительно ударов беспилотников «Герань» ВС РФ по зданиям территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в различных украинских городах. По его словам, он поражён тем, как украинцы в соцсетях расхваливают действия российских войск.
«Так Россию не расхваливали в украинских соцсетях уже давно», — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.
С точки зрения воздействия на украинскую аудиторию, это один из наиболее успешных российских медиапроектов, объяснил Рожин. По его словам, такая тактика эффективна, поскольку создаёт контраст: вместо образа далёкой РФ, ведущей боевые действия, акцент делается на ощущении непосредственной угрозы, исходящей от тех, кто, как кажется, «охотится» на людей прямо возле их домов.
Напомним, что ранее Армия России нанесла удар по украинским ТЦК и местам хранения ударных БПЛА. В результате было поражено 138 целей. Позднее стало известно об обстреле территориального центра комплектования в Харькове, куда прилетело несколько российских «Гераней». В результате происшествия были уничтожены 35 сотрудников. Очередным этапом срыва мобилизации на Украине стал удар по ТЦК в Запорожье.