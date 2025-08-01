В России могут сделать платным обучение детей-иностранцев в 10-11 классах

Проект предлагает внести корректировки в федеральный закон «Об образовании в РФ». Документ предусматривает ограничение количества попыток сдачи экзамена по русскому языку для данной категории учащихся до трёх раз. Авторами нового закона выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, а также сенаторы, возглавляемые лидером партии Леонидом Слуцким. Они уверены, что получение среднего общего образования (а именно обучение в 10-11 классах) несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами без гражданства должно осуществляться за счёт личных средств их родителей и опекунов.