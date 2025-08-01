В России могут сделать платным обучение детей-иностранцев в 10-11 классах
В Госдуму внесли законопроект о платном обучении иностранцев в старших классах
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В Государственную Думу внесли на рассмотрение законопроект о платном обучении детей-иностранцев в старших классах (10-11 классы) российских общеобразовательных школ. Документ с пояснительной запиской появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Проект предлагает внести корректировки в федеральный закон «Об образовании в РФ». Документ предусматривает ограничение количества попыток сдачи экзамена по русскому языку для данной категории учащихся до трёх раз. Авторами нового закона выступили депутаты Госдумы от ЛДПР, а также сенаторы, возглавляемые лидером партии Леонидом Слуцким. Они уверены, что получение среднего общего образования (а именно обучение в 10-11 классах) несовершеннолетними иностранными гражданами и лицами без гражданства должно осуществляться за счёт личных средств их родителей и опекунов.
Ранее в Госдуме заявляли о необходимости ужесточения миграционной политики. Так, депутат Андрей Луговой считает, что в отношении иностранных граждан следует придерживаться простого и строгого подхода: «приехал, отработал — уехал». По его мнению, пребывание семей трудовых мигрантов на территории России нежелательно, особенно в случаях нарушения ими законодательства и попыток навязать чуждые культурные традиции.