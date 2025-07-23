«Приехал, отработал – домой»: Луговой жёстко высказался о мигрантах после вопиющего случая в Обнинске

Депутат Госдумы Андрей Луговой выразил мнение о том, что подход к мигрантам в России должен быть предельно ясным: приехал, отработал, уехал. В своем Telegram-канале он отметил, что семьи трудовых мигрантов, по его мнению, не должны находиться на территории страны.

Луговой отметил, что нелегалов следует выдворять сразу после их выявления. Он также подчеркнул необходимость прекратить бездумный въезд в страну семей мигрантов и призвал прекратить практику бесконтрольной миграции.

«Наше мнение (Партии ЛДПР. — Прим.Life.ru) остаётся прежним: приехал, отработал – домой. Семьям трудовых мигрантов, проживающим в России незаконно и при этом насаждающим свои традиции и правила, у нас в стране не место. Практику бездумной миграции давно пора прекращать», — подчеркнул народный избранник.

Таким образом депутат отреагировал на вопиющую ситуацию в Обнинске, где дети мигрантов изнасиловали четырёхлетнюю малышку.