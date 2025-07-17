В России проверили более 4 млн биометрических данных мигрантов

«С момента начала этой работы собрано и проверено в режиме реального времени более 4 миллионов биометрических данных иностранцев» , — отметил Медведев на совещании, трансляция которого есть в соцсети VK .

Напомним, что эксперимент по сбору биометрии у иностранцев начался в России с 1 декабря 2024 года. Он состоит из двух этапов. С 1 декабря по 30 июня 2025 года состоялся первый этап — он проводился в московских аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево, Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково, расположенном в Оренбургской области. Второй этап эксперимента намечен на период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года. Для безвизового въезда в Россию иностранцам необходимо будет зарегистрироваться в ЕСИА и подать заявку на пребывание через мобильное приложение «Госуслуги».