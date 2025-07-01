С 1 июля в России отключат мобильную связь для не сдавших биометрию иностранцев
Минцифры: Не сдавшие биометрию иностранцы с 1 июля будут лишены мобильной связи
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Мобильная связь для иностранных граждан, не подтвердивших свои данные через Единую биометрическую систему (ЕБС), будет отключена, начиная с 1 июля текущего года. Эту информацию подтвердило Минцифры РФ.
«С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе. При этом им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт», — говорится в сообщении министерства.
Также представители Минцифры отметили, что сдать биометрические данные по ранее заключённым договорам было необходимо до 1 июля. Тем, кто не выполнил требование, операторы будут отключать связь в несколько этапов.
По данным управления, к настоящему моменту более 2 миллионов иностранцев уже соблюли новые правила, зарегистрировавшись в ЕБС и заключив соответствующие договоры связи.
Ранее сообщалось, что в России с 30 июня запускается второй этап создания цифровых профилей на въезжающих в страну иностранцев. Это означает, что мигрантам теперь потребуется заранее проходить электронную идентификацию.