С 1 июля в России отключат мобильную связь для не сдавших биометрию иностранцев

Мобильная связь для иностранных граждан, не подтвердивших свои данные через Единую биометрическую систему (ЕБС), будет отключена, начиная с 1 июля текущего года. Эту информацию подтвердило Минцифры РФ.

«С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе. При этом им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт», — говорится в сообщении министерства.

Также представители Минцифры отметили, что сдать биометрические данные по ранее заключённым договорам было необходимо до 1 июля. Тем, кто не выполнил требование, операторы будут отключать связь в несколько этапов.

По данным управления, к настоящему моменту более 2 миллионов иностранцев уже соблюли новые правила, зарегистрировавшись в ЕБС и заключив соответствующие договоры связи.