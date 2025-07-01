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1 июля, 08:50

С 1 июля в России отключат мобильную связь для не сдавших биометрию иностранцев

Минцифры: Не сдавшие биометрию иностранцы с 1 июля будут лишены мобильной связи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Мобильная связь для иностранных граждан, не подтвердивших свои данные через Единую биометрическую систему (ЕБС), будет отключена, начиная с 1 июля текущего года. Эту информацию подтвердило Минцифры РФ.

«С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе. При этом им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт», — говорится в сообщении министерства.

Также представители Минцифры отметили, что сдать биометрические данные по ранее заключённым договорам было необходимо до 1 июля. Тем, кто не выполнил требование, операторы будут отключать связь в несколько этапов.

По данным управления, к настоящему моменту более 2 миллионов иностранцев уже соблюли новые правила, зарегистрировавшись в ЕБС и заключив соответствующие договоры связи.

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Ранее сообщалось, что в России с 30 июня запускается второй этап создания цифровых профилей на въезжающих в страну иностранцев. Это означает, что мигрантам теперь потребуется заранее проходить электронную идентификацию.

Ольга Сливченко
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