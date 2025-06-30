В России начинается второй этап цифровой регистрации мигрантов с биометрией

С 30 июня на территории Российской Федерации запускается вторая фаза пилотного проекта, направленного на создание цифровых досье на въезжающих в страну граждан иностранных государств. Речь идёт о мигрантах, которым теперь потребуется заранее пройти электронную идентификацию.

Согласно постановлению правительства, эксперимент продлится ровно год — до 30 июня 2026 года. Все лица, планирующие прибытие в Россию без визы, включая представителей недееспособных и несовершеннолетних, обязаны не позднее чем за трое суток подать электронную анкету. В форму необходимо загрузить персональные сведения, селфи, копию удостоверения личности, а также предоставить голосовую запись. Проверка предоставленных данных станет обязательной до фактического пересечения границы.

Исключения предусмотрены для экстренных ситуаций, подтверждённых документами. При наличии уважительных причин, например, необходимости срочной госпитализации, заявление допустимо направить не позднее чем за четыре часа до въезда.

Вся процедура реализована через мобильное приложение RuID, доступное для скачивания в популярных цифровых магазинах — RuStore, App Store, Google Play и AppGallery. Интерфейс адаптирован для пользователей, говорящих на русском, английском, армянском, узбекском, таджикском, казахском и киргизском языках. Регистрация осуществляется по адресу электронной почты, при этом российский номер телефона указывать необязательно.

Информация, переданная через RuID, станет частью персонализированного цифрового профиля. Такой профиль получит уникальный код и может в перспективе заменить бумажные патенты. В нём будет фиксироваться история пересечений государственной границы и другая значимая информация. По данным МВД, внедрение цифровой системы должно ускорить доступ к государственным сервисам, а также позволит заранее выяснить, не действуют ли в отношении въезжающего какие-либо ограничения.

Нововведения не распространяются на граждан Белоруссии, детей младше шести лет, сотрудников иностранных диппредставительств и членов их семей, а также персонал международных организаций, аккредитованных в России.