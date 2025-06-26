В Воронеже мигранты оказали сопротивление силовикам во время рейда на рынке

Во время антимигрантского рейда на одном из рынков Воронежа иностранные граждане отказались подчиняться требованиям правоохранителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

По данным источника, силовики прибыли на рынок с проверкой, однако столкнулись с сопротивлением. Несмотря на инцидент, оперативным службам удалось пресечь противоправные действия и задержать более 300 человек. Все они были доставлены в отделы полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.

Авторы канала отмечают, что для окончательного наведения порядка необходимо не только усиливать контроль, но и привлекать к ответственности лидеров национальных диаспор, которые, по их мнению, часто уклоняются от соблюдения российских законов.