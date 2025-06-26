В Воронеже мигранты оказали сопротивление силовикам во время рейда на рынке
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Во время антимигрантского рейда на одном из рынков Воронежа иностранные граждане отказались подчиняться требованиям правоохранителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».
По данным источника, силовики прибыли на рынок с проверкой, однако столкнулись с сопротивлением. Несмотря на инцидент, оперативным службам удалось пресечь противоправные действия и задержать более 300 человек. Все они были доставлены в отделы полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.
Авторы канала отмечают, что для окончательного наведения порядка необходимо не только усиливать контроль, но и привлекать к ответственности лидеров национальных диаспор, которые, по их мнению, часто уклоняются от соблюдения российских законов.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил депортировать семьи мигрантов, если их дети не посещают образовательные учреждения. Он выразил опасения, что «скопления неприкаянных детей и подростков» может привести к росту преступности.