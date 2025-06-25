В СПЧ призвали высылать из России мигрантов, чьи дети не ходят в школу
Глава СПЧ Фадеев призвал депортировать семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил депортировать семьи мигрантов, если их дети не посещают образовательные учреждения. Он выразил опасения, что «скопления неприкаянных детей и подростков» может привести к росту преступности.
По данным МВД, представленным в СПЧ, в России проживает 785 593 иностранных гражданина, не достигших совершеннолетия. При этом, образование получают лишь 24,5% из них, что составляет 192 254 человека.
«На родителей и опекунов возложена обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования. Эта норма распространяется на всех родителей, даже если они не являются гражданами России. <...> Если иностранные граждане не намерены соблюдать законы страны пребывания — пусть уезжают обратно», — написал Фадеев в телеграм-канале.
Глава СПЧ заявил, что Россия обязана заботиться о благополучии всех детей, находящихся на её территории, независимо от их гражданства и статуса их родителей.
Ранее с похожей инициативой выступили в Госдуме. Предложение о депортации семей мигрантов, чьи дети не посещают школу, выдвинула депутат Сардана Авксентьева («Новые люди»). По её мнению, это станет эффективной мерой борьбы с уклонением от образования.