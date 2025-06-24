В Госдуме призвали выдворять из России семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу

Предложение о депортации семей мигрантов, чьи дети не посещают школу, выдвинула депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди»). По её мнению, это станет эффективной мерой борьбы с уклонением от образования.

«Считаю необходимым внести изменения в миграционное законодательство РФ, предусматривающие: установление обязательного требования к посещению российской школы всеми несовершеннолетними мигрантами, находящимися на территории РФ; введение нормы о выдворении семьи мигранта в случае систематического неисполнения данной обязанности», — говорится в обращении парламентария, документ есть в распоряжении РИА «Новости».

Депутат отметила, что в последние годы в России отмечается увеличение притока иностранных граждан, прибывающих с семьями. Согласно официальным данным МВД, численность несовершеннолетних мигрантов, проживающих в стране, на текущий момент превышает 638 тысяч человек.

По словам Авксентьевой, серьёзную обеспокоенность вызывает тот факт, что доля детей мигрантов, не посещающих школу, достигает 50%. Она отметила, что в Москве проживает свыше 80 тысяч детей мигрантов, однако лишь 25 тысяч из них получают школьное образование, что является подтверждением глубокой системной проблемы.

Автор обращения утверждает, что сложившаяся ситуация не только мешает интеграции, но и создаёт риски для стабильности и безопасности общества. Массовое отсутствие школьного обучения среди детей мигрантов, по словам парламентария, способствует образованию этнических анклавов и росту числа правонарушений среди несовершеннолетних.