В Думу внесли проект о расширении списка преступлений, за которые лишают гражданства РФ

В Госдуму поступил законопроект, предложенный депутатами, который предполагает увеличение числа причин, по которым мигрантов могут лишить российского гражданства. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил уверенность в поддержке данной инициативы парламентариями.

«Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретённого гражданства, включив в него: совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к терроризму, сотрудничество с иностранным государством, международной или иностранной организацией против безопасности страны», — отметил он в посте в Telegram-канале.

В качестве оснований для лишения гражданства рассматриваются, в частности: поддержка решений международных организаций, не признанных в России; помощь силам, представляющим угрозу для безопасности страны; распространение нацистской символики; публичные призывы к действиям, направленным против безопасности государства; и несанкционированное воздействие на критически важную информационную инфраструктуру России.

По мнению Володина, реализация положений законопроекта приведёт к созданию системного подхода к определению оснований для прекращения гражданства, тем самым существенно повышая уровень защиты национальной безопасности.