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Регион
25 июня, 16:28

В Думу внесли проект о расширении списка преступлений, за которые лишают гражданства РФ

Володин: В Думу внесли проект о расширении оснований для лишения гражданства РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Госдуму поступил законопроект, предложенный депутатами, который предполагает увеличение числа причин, по которым мигрантов могут лишить российского гражданства. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил уверенность в поддержке данной инициативы парламентариями.

«Считаем необходимым расширить перечень оснований, по которым будут лишать приобретённого гражданства, включив в него: совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к терроризму, сотрудничество с иностранным государством, международной или иностранной организацией против безопасности страны», — отметил он в посте в Telegram-канале.

В качестве оснований для лишения гражданства рассматриваются, в частности: поддержка решений международных организаций, не признанных в России; помощь силам, представляющим угрозу для безопасности страны; распространение нацистской символики; публичные призывы к действиям, направленным против безопасности государства; и несанкционированное воздействие на критически важную информационную инфраструктуру России.

По мнению Володина, реализация положений законопроекта приведёт к созданию системного подхода к определению оснований для прекращения гражданства, тем самым существенно повышая уровень защиты национальной безопасности.

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Ранее Life.ru писал, что из России могут начать выдворять семьи мигрантов, чьи дети систематически и без уважительных причин пропускают занятия в школе. По мнению депутатов, это эффективный рычаг для воздействия на уровень образованности граждан в нашей стране.

Ольга Сливченко
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