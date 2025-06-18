Украинцев начнут лишать гражданства за получение российского паспорта

Верховная рада Украины приняла проект закона, подразумевающий право украинцев на двойное гражданство. При этом такая возможность будет не у всех. Например, те люди, у которых уже есть гражданство определённых стран (России, Белоруссии, Боливии, Венесуэлы, Зимбабве, Кубы, Никарагуа, КНДР, Сирии, Судана), получить двойное гражданство не смогут.

Основанием для такого ограничения послужило голосование данных стран против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году о территориальной целостности Украины в связи с присоединением Крыма.

Также документ предусматривает лишение украинского гражданства лиц, воюющих в составе ВС РФ, а также тех, кто получил российский паспорт. Лишение гражданства также возможно в случае создания угрозы безопасности и интересам Украины, что потенциально может коснуться лиц, осуждённых за коллаборационизм и госизмену.

В дальнейшем будет утверждён дополнительный список стран, получение гражданства которых также будет являться основанием для лишения гражданства Украины. При этом киевские беженцы смогут сохранить изначальную принадлежность.