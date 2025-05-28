Бывший украинский пограничник Евгений Беспарточный, взятый в плен российскими военными группировки «Север», после общения с родными решил обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о гражданстве.

Беспарточный связался с российскими военными через бот обратной связи, чтобы сдаться в плен. Силовики согласились записать для него видеообращения от его близких. Выяснилось, что его мать и сестра (гражданка РФ) живут в России, тетя — в США, а жена и ребенок остались на Украине. Родственники прислали пленному видеообращения, пишет ТАСС.

«О своем выборе я не сожалею никак. Я уверен, что я сделал правильное решение. Прошу своих родственников: 'Пожалуйста, вытащите мою семью с Украины как можно скорее, помогайте им, пока я не выйду», — сказал он в видео после написания обращения к президенту.

Пленный также рассказал, что оказался в ВСУ вынужденно, но «грех на душу не брал». Евгений отметил, что всё началось с Майдана, где активисты «прыгали за 400 гривен».

Пленный отметил, что на самом деле победы Киева существуют только в новостных сводках. Он пояснил, что на Украине эту ситуацию называют «мыльным пузырём» — когда в СМИ создаётся картина всеобщего благополучия и радости, тогда как на деле ничего не получается. По его мнению, единственным возможным выходом из сложившейся ситуации является смена украинского правительства изнутри страны.