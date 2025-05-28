Пленный из ВСУ посмотрел видео от родных и попросил у Путина гражданство России
Украинский военнопленный после разговора с родными попросил гражданство России
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Бывший украинский пограничник Евгений Беспарточный, взятый в плен российскими военными группировки «Север», после общения с родными решил обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о гражданстве.
Беспарточный связался с российскими военными через бот обратной связи, чтобы сдаться в плен. Силовики согласились записать для него видеообращения от его близких. Выяснилось, что его мать и сестра (гражданка РФ) живут в России, тетя — в США, а жена и ребенок остались на Украине. Родственники прислали пленному видеообращения, пишет ТАСС.
«О своем выборе я не сожалею никак. Я уверен, что я сделал правильное решение. Прошу своих родственников: 'Пожалуйста, вытащите мою семью с Украины как можно скорее, помогайте им, пока я не выйду», — сказал он в видео после написания обращения к президенту.
Пленный также рассказал, что оказался в ВСУ вынужденно, но «грех на душу не брал». Евгений отметил, что всё началось с Майдана, где активисты «прыгали за 400 гривен».
Пленный отметил, что на самом деле победы Киева существуют только в новостных сводках. Он пояснил, что на Украине эту ситуацию называют «мыльным пузырём» — когда в СМИ создаётся картина всеобщего благополучия и радости, тогда как на деле ничего не получается. По его мнению, единственным возможным выходом из сложившейся ситуации является смена украинского правительства изнутри страны.
Напомним, ранее сообщалось, что американка записала видео для попавшего в плен племянника из ВСУ и попросила его остаться в России. В итоге пленный обратился с просьбой оставить его на территории страны до окончания боевых действий и рассмотреть возможность предоставления политического убежища, а в перспективе и российского гражданства.