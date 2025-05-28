Гражданка США обратилась к своему племяннику Евгению Беспарточному, который попал в плен к российским военным из группировки «Север», с призывом любой ценой остаться в России. Ника Уайт зависала видеообращение для родственника и попросила его сделать запрос на политическое убежище и больше не возвращаться на Украину. Сюжет был опубликован в социальных сетях, связанных с российской группировкой войск «Север».

Гражданка США призвала попавшего в плен племянника остаться в России. Видео © Северный ветер

«Мы все хотим попросить тебя не возвращаться на Украину.... Пожалуйста, оставайся в России, попроси политическое убежище...», — обратилась к своему племяннику Ника.

Евгений связался с российскими военными через бот обратной связи, выразив желание сдаться в плен. Силовики согласились записать для него видеообращения от близких. Выяснилось, что мама и сестра Беспарточного являются гражданами России, тётя постоянно проживает в США, а жена с ребёнком остались на Украине.

В итоге боец ВСУ обратился с просьбой оставить его на территории страны до окончания боевых действий и рассмотреть возможность предоставления политического убежища, а в перспективе и российского гражданства.